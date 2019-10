Bedreigingen voor man die een kat doodrijdt en het filmt

Een video van een man die viert dat hij een kat heeft doodgereden, levert veel boze reacties op. In het filmpje stapt een man van een brommer omdat hij een kat heeft aangereden en viert hij dat heel blij. ,,Het is me eindelijk gelukt! Ik heb een poes doodgereden!” De maker van de video wordt inmiddels bedreigd, laat de politie weten.



De schokkende video duurt nog geen dertig seconden. In het filmpje is te zien hoe een man van een brommer stapt en een kat filmt die dood op straat ligt. Op een zingende toon roept de maker van de video, terwijl hij het diertje filmt: ,,Het is me eindelijk gelukt! Ik heb een poes doodgereden! Haha, ja!’’



Vervolgens loopt de maker van het filmpje naar de kat toe en duwt hij een paar keer tegen het dier aan. ,,Leef je nog? Hallo? Poesje miauw. Jij zegt geen miauw meer hè?’’



De politie van het Overijsselse Raalte laat in een verklaring weten dat er veel reacties komen op het filmpje en dat de maker van de video inmiddels (online) wordt bedreigd. ,,We weten wie de maker van het filmpje is en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daarbij baseren we ons op de feiten, want we weten uit ervaring dat bij filmpjes vaak niet alles is wat het in eerste instantie lijkt. Als we de feiten boven tafel hebben, kunnen we beoordelen of er sprake is van strafbaar gedrag.”



Zo is de politie er nog niet zeker van dat de maker van de video de kat ook daadwerkelijk heeft aangereden. ,,Een van de dingen die we ook willen weten is of het diertje opzettelijk is aangereden of dat het per ongeluk is gegaan en dat er achteraf – om wat voor reden dan ook – een filmpje is gemaakt waardoor het lijkt dat het opzettelijk was.”



De politie roept mensen op hun rust te bewaren, hoewel de beelden begrijpelijkerwijs emoties losmaken. ,,Wij nemen deze zaak hoog op en we doen er alles aan om helderheid te krijgen.”

Reacties

Wat denkt zo iemand eigenlijk wanneer hij zoiets trots op het web zet? Of is daar boven die ruggengraat geen activiteit van betekenis waar te nemen?

Ik hoop met heel mijn hart dat ook deze 'man' gevonden wordt en een verschrikkelijk pak op zijn donder zal krijgen!!



Iemand die zoiets doet en er plezier aan beleeft is in mijn boek geen man



Laatste edit 07-10-2019 13:16 Vorig jaar was er een Duitse (*@^&*% die zijn puppy online en op video mishandelde. Nou wil het geval dat enige mannen uit wisten te vogelen waar hij woonde en ze hebben de klootzak een geweldig pak slaag gegeven! Ook hebben ze hem de puppy afgenomen en elders ondergebracht.Ik hoop met heel mijn hart dat ook deze 'man' gevonden wordt en een verschrikkelijk pak op zijn donder zal krijgen!!Iemand die zoiets doet en er plezier aan beleeft is in mijn boek geen man

