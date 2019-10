Uitbaatster frituur gooit gloeiend hete frituurolie naar overvallers

Twee overvallers van een frituur in de Waalse stad Ath beleefden hun beste dagje niet. Het plan was om de dagopbrengsten van een frituur te stelen. He

Reacties

07-10-2019 10:48:36 Mamsie





Wie kaatst, die kan de bal verwachten.

07-10-2019 10:55:34 Khitchakut

Volgens mij gebeurde dit in Nederland voor het eerst in de film "Spetters"

07-10-2019 10:59:23 BatFish





@Mamsie : Ja, of in dit geval: wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Ik hoop dat ze er nog een tijdje last van hebben.

07-10-2019 12:26:45 venzje





Ben ik niet gewend van HLN. In het Vlaams heet dat stadje toch gewoon Aat

