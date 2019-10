07-10-2019 08:55:20

07-10-2019

Ik vind het een beetje vreemd dat men hier klaarblijkelijk Munchausen syndrome by proxy (MSP) diagnoseertMSP heeft als zeer specifiek kenmerk dat niet het slachtoffer, maar diens verzorger allerlei medische problemen veroorzaakt bij haar, (het is een vrouwelijke aandoening), pupil of kind.Denk hierbij aan het breken van je baby's arm, met een kussen smoren totdat het kind het bewustzijn verliest, of andere verwondingen toebrengen aan anderen, meestal je kinderen. Maar niet aan jezelf! Juist niet aan jezelf! Vaak zijn het moeders van zeer jonge kinderen die aan deze psychologische aandoening lijden.Ik vraag mij eerlijk gezegd toch af of deze vrouw wellicht een medisch 'wonder' is?