Hardloper vlak voor de finish dodelijk getroffen door bliksem

Tragedie sloeg toe tijdens een lange afstandsloop in Kansas, VS, toen een hardloper stierf nadat hij door bliksem niet ver van de finishlijn was getroffen.

Thomas Stanley, 33, nam deel aan de FlatRock 50k in Elk City State Park in het weekend toen hij werd getroffen door bliksem op minder dan een kwart mijl van het einde.

Pogingen om Stanley te reanimeren hadden geen succes, en de organisatoren van de race bevestigden later het tragische nieuws dat de hardloper was overleden.

Stanley laat een vrouw en drie kinderen achter, die niet aan de race deelnamen, maar op de hoogte werden gebracht via een telefoontje van een lokale sheriff.

Zijn vrouw Ashley zei dat het verlies bijzonder hard was aangekomen voor hun zesjarige dochter, die haar hartverscheurend vroeg: "Als papa de race niet zou lopen, dan zou hij hier toch nog zijn, toch?"

"Ik zei ja.' Ze zei: 'Ik wou dat papa die race niet had gelopen' en ik zei: 'Ik ook.'

Eerbetoon aan Stanley werd ook betoond in een verklaring, uitgegeven door de organisatoren van het evenement, met de woorden: "De familie van Thomas zegt dat de kansen om gedood te worden door een blikseminslag ongeveer een op een miljoen zijn, en Thomas was echt een kerel van een op een miljoen"

Een voormalige collega die met Thomas werkte bij Kansas Leadership Center prees hem als "vol liefde en vol passie, ik denk dat iedereen zich alleen maar geschokt en geschokt en gebroken voelt."

Stanley zou van plan zijn geweest om de 50 km-race in 31 uur te voltooien.

Een GoFundMe-pagina is opgezet voor zijn gezin en had op het moment van schrijven bijna $ 74.000 bereikt.

Reacties

06-10-2019 18:11:44 submarine













Een mens is niet gemaakt om te rennen, een jachtluipaard bijv. wél.



Een mens is niet gemaakt om te rennen, een jachtluipaard bijv. wél.

06-10-2019 20:18:28 Grouse









@submarine :

Quote:

Stanley zou van plan zijn geweest om de 50 km-race in 31 uur te voltooien.

Dat lijkt me niet erg hard



Dat lijkt me niet erg hard

06-10-2019 20:38:11 BatFish









@Grouse : Nee, dat is bijna kruipend-1.6km/uur. Ik heb in mijn studententijd de Kennedymars van Sittard 3 x uitgelopen. Dat is 80 km - het traagste was 15,5 uur; mijn snelste tijd 13 uur. Maar dat was gewoon lopen. Hardlopers worden daar gediskwalificeerd.

06-10-2019 20:40:57 Grouse









@BatFish : Als ik 80 km ver moet, pak ik de auto

06-10-2019 20:44:57 BatFish









@Grouse : Is wel zo verstandig. De eerste keer kon ik 2 dagen amper lopen. Zijn van die dingen waar je aan begint na een avondje te veel drinken en heel hard roept: "Dat kan ik ook". Niet trots op teveel drinken, was wel trots dat ik het toch uitgelopen had.

06-10-2019 20:50:55 Khitchakut

Deze jongeman was eveneens een ultramarathon loper en had de conditie van een renpaard! Ik weet zeker dat de vernoemde 31 uur een typo is, aannemelijker is dat hij de 50 kilometer trail in 3.1 uur wilde uitlopen..

07-10-2019 00:11:21 botte bijl









hadden ze daar de boel niet moeten stoppen toen het ging onweren

