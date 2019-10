Mammoeten moeten het Noordpoolgebied redden

Een Russische geofysicus wil met behulp van grote kuddes mammoeten en andere dieren uit de ijstijd het ecosysteem van vroeger herstellen en zo voorkomen dat de permafrost smelt.



Op dit moment werken meerdere onderzoeksteams eraan om de mammoet te laten herleven door hem te klonen of genetisch te modificeren.



En als het lukt om de mammoeten weer tot leven te brengen, dan heeft de Russische geofysicus Sergej Zimov een plan met de gigantische beesten. Zij moeten het Noordpoolgebied redden door de grond hard aan te stampen.



Sergej Zimov vestigde in 1980 een internationaal onderzoeksstation in Siberië. Sinds die tijd werkt hij aan het herstellen van het ecosysteem van vroeger. Het is zijn doel om het smelten van de permafrost tegen te gaan.



Door de opwarming van de aarde is de bevroren grond aan het smelten. In de grond zit organisch materiaal dat duizenden jaren oud is. Doordat dit smelt, komen er verrottingsprocessen op gang die enorme hoeveelheden CO2 en methaan vrijgeven dat in de atmosfeer terechtkomt en de opwarming nog verder versterkt.



Als je het de Russische onderzoeker vraagt, dan los je dit op door weer tot leven gebrachte mammoeten in Siberië los te laten. Hun mest kan voor een dikke, isolerende bodembedekking zorgen en ze kunnen de grond hard aanstampen, zodat die gaat fungeren als het deksel van een vrieskist.



Reacties

06-10-2019 15:21:00 De Paus

S Ik denk dat je dit verhaal zo moet zien. Er is een groep wetenschappers, vooral in Rusland, die serieus aan het proberen zijn om de uitgestorven mammoet weer tot leven te wekken. Daar is wel veel geld voor nodig, en dat is er meestal niet. Maar als je als wetenschapper geld van de overheid wilt lostroggelen, dan doe je er heel goed aan om te beweren dat jouw onderzoek kan bijdragen aan het stoppen van de klimaatverandering. Niet dat de aarde in werkelijkheid echt heel veel opwarmt, maar dat geloven de mensen nu eenmaal en ze hebben er heel veel geld voor over om die (denkbeeldige) opwarming te stoppen. Dus als je een link legt tussen het weer tot leven brengen van de mammoet en het stoppen van de opwarming van de aarde, dan kan je misschien geld voor je onderzoek lospeuteren. Ja, zelfs als de aarde echt zou opwarmen, dan nog zou de mammoet daar weinig aan kunnen veranderen. Maar die draai moet je er nu eenmaal aan geven om onderzoeksgeld los te peuteren.

06-10-2019 15:35:45 Mamsie

Wat moeten we nou met die uitgestorvan beesten... wat hebben we ze te bieden?

Bedroevend weinig, vrees ik.

06-10-2019 16:04:55 allone

@De Paus :

sowieso denk ik dat 1 of 2 mammoeten weinig verschil zullen maken @Mamsie : iddsowieso denk ik dat 1 of 2 mammoeten weinig verschil zullen maken

06-10-2019 16:36:32 stora

Zij moeten het Noordpoolgebied redden door de grond hard aan te stampen. Men kan daar ook een stampvakantie voor mensen van maken.

Hele groepen mensen die daar een stampvakantie houden. En stamppot eten. Men kan daar ook een stampvakantie voor mensen van maken.Hele groepen mensen die daar een stampvakantie houden. En stamppot eten.

