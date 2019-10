Te hard gereden? Kies maar: boete of afkoelperiode

De politie in Estland heeft een nieuw middel gevonden om al te haastige automobilisten te straffen. In plaats van het betalen van een boete, kan de overtreder nu ook kiezen voor een verplichte afkoelperiode.



In een poging de hardleerse bestuurders met te veel haast te laten vertragen, heeft de Estse politie een origineel repressiemiddel ingevoerd. In plaats van een boete kan de bestuurder die betrapt is op te snel rijden kiezen voor een verplichte pauze.



,,We weten uit gesprekken met automobilisten dat een gesprek met een politieagent en het tijdsverlies ondraaglijker zijn dan de boete op zich", aldus politieadviseur Elari Kasemets tegen ERR News. De verplichte afkoelperiode bedraagt 45 minuten bij een overtreding van 1 tot 20 km/u. Bij een overtreding van 21 tot 40 km/u boven de maximumsnelheid loopt de verplichte pauze op tot een uur.



De keuze voor een verplichte koffiepauze gaat niet op voor alle overtredingen. Wie meer dan 40 km/u te hard rijdt, ontkomt niet aan een boete, plus eventueel nog een gerechtelijke vervolging met het risico om het rijbewijs te verliezen. De overheid in Estland kiest voor de nieuwe maatregel omdat het aantal verkeersdoden en -gewonden in het verkeer vorig jaar flink is toegenomen in Estland.

O, de maatregel valt me nóg mee.

Ik dacht even dat ze in de koelcel moesten!

Wat een slechte maatregel! Wat in de praktijk zal gaan gebeuren is dat de overtreders na de verplichte pauze juist vol op het gas gaan om de verloren tijd in te halen. Ik vraag mij echt af of men hier wel goed over nagedacht heeft?

