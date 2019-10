Wie is de Vriezenvener die 30 jaar lang tienduizend euro per maand heeft gewonnen?

Hij begint zo langzamerhand een 'geluksmakelaar' te worden: Johnny Hekkema van boekhandel Bruna in Vriezenveen. Voor de derde keer is bij hem een lot gekocht waarop een grote prijs is gevallen. Dit keer gaat het om de hoofdprijs van de Staatsloterij: 30 jaar lang tienduizend euro per maand.



Wie het lot heeft gekocht, kan de Vriezenveense ondernemer niet zeggen. Niet alleen omdat dat niet is toegestaan, maar ook omdat Hekkema het echt niet weet.



Al heeft hij wel een vermoeden. "Ik moet het natuurlijk hebben van mijn vaste klanten", zegt hij. "Dus de kans is groot dat de gelukkige winnaar iemand uit Vriezenveen is."



Het winnende lotnummer? BZ64048. Degene die dat lot heeft gekocht, heeft een jaar de tijd om zich te melden bij de Staatsloterij. Maar in het verleden heeft de winnaar zich ook weleens gemeld bij Hekkema zelf. "Eén keer gebeurde dat omdat die persoon niet wist dat hij naar de Staatsloterij zelf moest, omdat wij zo'n groot bedrag niet kunnen uitkeren."



Maar soms komt de geluksvogel ook gewoon langs met gebak. "Dan zeggen ze: 'Johnny, dankzij jou heb ik die prijs gewonnen.' Dat is wel heel erg leuk. Maar natuurlijk gaan we daar altijd discreet mee om."



Het is de derde keer dat Hekkema een 'gelukslot' heeft verkocht. Eerder verkocht hij ook al een 1/5 Staatslot waarop een miljoen viel, en was hij ook de verkoper van het lot dat goed was voor de derde prijs in de Lotto.

Reacties

06-10-2019 10:20:44 botte bijl









nu dus allemaal naar Vriezenveen om onze loten te kopen

06-10-2019 11:01:44 botte bijl









goed dat je waarschuwt. als we staatsloten online kopen of in de eigen woonplaats dan belasten we ook het milieu minder goed dat je waarschuwt. als we staatsloten online kopen of in de eigen woonplaats dan belasten we ook het milieu minder

06-10-2019 11:12:16 Mamsie









En nu maar hopen voor de winnaar dat hij jong genoeg is om nog daadwerkelijk 30 jaar van deze prijs te kunnen genieten!

Zal je 83 zijn en deze prijs winnen....



06-10-2019 14:39:06 De Paus









S dat lot incognito gekocht. Helaas ben ik dat papiertje kwijtgeraakt, maar jullie geloven een heilig man als ik toch wel op zijn woord? Maak het geld maar snel over op mijn rekening bij de Vatican Bank. Tijdens een herderlijk bezoekje aan Vriezenveen heb ikdat lot incognito gekocht. Helaas ben ik dat papiertje kwijtgeraakt, maar jullie geloven een heilig man als ik toch wel op zijn woord?Maak het geld maar snel over op mijn rekening bij de Vatican Bank.

