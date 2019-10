Halve varkenskop door de ruit gegooid: Happy birthday bitch

'S-GRAVENZANDE - Bij een gezin aan de Oranje Nassaustraat in 's-Gravenzande is dinsdag- op woensdagnacht een halve varkenskop door de voorruit gegooid. Ook lag er een steen in de woonkamer en vond de familie een verjaardagskaart op de deurmat met daarop 'happy birthday bitch' geschreven.

Rond middernacht hoorde de vrouw des huizes een vreemd geluid, maar kon dat niet plaatsen. Toen zij rond 3.45 uur toch naar beneden ging, ontdekte ze dat de ruit was ingegooid. 'Mijn moeder zag dat er wat op de grond lag, maar dacht dat het een plastic tas was', vertelt Djade Muit, de 18-jarige dochter van het gezin, aan mediapartner WOS. 'Het bleek toen een halve varkenskop te zijn.'



De verjaardagskaart op de deurmat is waarschijnlijk bedoeld voor Djade, die dinsdag jarig was. Zij denkt dat haar ex-vriendje achter de actie zit en durft nu niet meer alleen over straat. 'Als je dit kan doen, wat zijn dan je volgende stappen?', vraagt Djade zich af.



De politie is langs geweest bij het gezin en de ruit is tijdelijk gerepareerd. Vrijdagochtend heeft de familie een afspraak op het bureau om aangifte te doen. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gehoord of gezien.

06-10-2019 09:27:23 Khitchakut





Uitstekend! Dat geeft een eventuele dader alle gelegenheid om eventuele bewijsstukken te laten verdwijnen



Echt ongelooflijk is dit! Daarom melden veel mensen geen inbraken, fietsdiefstallen e.d. meer! "Komt u volgende week maar even langs om aangifte te doen".. Bespottelijk!!



06-10-2019 10:19:39 botte bijl

waar haalt een mens in Nederland -waar zelden of nooit varkens thuis worden geslacht- een halve varkenskop vandaan zonder dat het verdacht is

06-10-2019 10:25:37 Khitchakut

@botte bijl : Ik weet niet of het veel veranderd is maar 'in mijn tijd' kon je bij elke fatsoenlijke slager een halve varkenskop kopen om b.v. zult van te maken

06-10-2019 10:28:16 botte bijl

@Khitchakut :

tegenwoordig slachten nog maar weinig slagers zelf

misschien kunnen ze nog iets voor je doen als je zoiets ruim op tijd bestelt.



06-10-2019 10:30:38 Khitchakut





Toch even gekeken, bij Aalvink kun je ze zelfs online bestellen! €3,21 voor een halve kop.



06-10-2019 10:49:40 omabep

Dus ja, er worden een heleboel zaken nooit meer aangegeven gewoon omdat het teveel moeite is voor ze om er iets mee te doen.



Ik kan ook nog een staaltje vertellen over inbraken in auto's hier in de straat, mijn buurman heeft ze verjaagd en de politie kwam "kijken" ze deden totaal niets geen vingerafdrukken en geen aangiften, "had geen nut" zeiden ze!



Nou daar sta je dan met een kapotte autodeur in je handen die scheef getrokken was om hem open te krijgen en de andere buren waarbij nog meer schade was met diefstal moesten het er ook maar mee doen.



We hebben de herstelschade zelf maar betaald, teveel moeite om naar de stad te gaan en weer een dag kwijt te zijn onbetaald want het kost je een vrije dag, De politie is de beste vriend van de dieven. Vreemd hè dat mensen geen vertrouwen er meer in hebben dat het nog goed komt na zulke zaken.



06-10-2019 11:01:19 Khitchakut





Alles draait tegenwoordig om quota's halen! Als je een snelheidscontrole uitvoert wordt er van je verwacht dat je een bepaalde score haalt, anders was je niet goed bezig.



Dat is al begonnen toen ik nog in Nederland woonde! Ik werd aan de kant gezet omdat ik (100% veilig!!!) over een vervoegingsstreep, (heet dat zo?), was gereden tijdens het invoegen op de snelweg.



Ze zagen het vanaf de andere kant, hebben de eerste exit genomen en zijn me achterna gegaan. Het gebeurde in Eindhoven en ter hoogte van Valkenswaard werd ik aan de kant gezet. Ruim €200,00!! Duurder dan door rood licht rijden, indertijd, nu weet ik het natuurlijk niet..



06-10-2019 11:07:57 Mamsie

Quote:

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gehoord of gezien.



06-10-2019 11:08:39 Khitchakut

@Mamsie : Geloof je het zelf lieverd?

06-10-2019 11:13:46 botte bijl

@Khitchakut :

bedankt voor de info

ik wist wel dat je in Nederland Zweedse boodschappen online kunt kopen (ook gekoeld), maar varkenskoppen....

mogelijk had ik er nooit serieus naar gezocht



06-10-2019 11:14:37 Mamsie

@Khitchakut : Geloven doe ik nog maar heel weinig maar het zou toch kunnen....

06-10-2019 11:15:40 botte bijl

@Mamsie :

06-10-2019 12:23:00 HHWB

T S Ik vind het ook raar dat de persoon hier een varkenskop voor heeft gebruikt.... had beter een paardensmoel kunnen gebruiken.... waarom weet ik eigenlijk ook niet, maar het leek me grappig...

06-10-2019 12:39:41 Khitchakut





06-10-2019 12:52:33 Mamsie

In Frankrijk liggen de halve varkenskoppen gewoon bij de slagerijafdeling in de supermarkt.

Keurig verpakt, net als het overige vlees.

Dan loop je nietsvermoedend naar karbonaadjes te zoeken voor je bescheiden barbecue en dan word je opeens aangegluurd door zo'n halve varkenskop met het oogje er nog in.

Ik schrok me te pletter, de eerste keer!

06-10-2019 12:54:29 Khitchakut

06-10-2019 13:00:57 Mamsie

@allone :

: dacht je dat hij naar je knipoogde? Quote @Mamsie : dacht je dat hij naar je knipoogde?



