Geen geld voor schoolspullen of schoolkamp door bezuinigingen

De gemeente Hoogeveen heeft een regeling geschrapt waarbij mensen met een minimuminkomen geld kunnen krijgen voor de studiekosten van hun kinderen. De regeling is afgeschaft om zo 100.000 euro te besparen, de gemeente Hoogeveen moet namelijk flink bezuinigen.

Gezinnen met een laag inkomen worden door deze maatregel geraakt. Een van de mensen die gedupeerd is, is Linda. Als chronisch zieke bijstandsmoeder wordt ze hard geraakt door de afschaffing van het potje.



Linda: "Ik heb twee kinderen op het voortgezet onderwijs. Ze zouden beide dit jaar op kamp gaan, en ik had er op gerekend dat ik het geld uit dit potje van de gemeente daarvoor kon gebruiken. Zo heb ik dat de vorige jaren ook gedaan met schoolreisjes."



De gemeente verwijst Linda nu door naar Stichting Leergeld, die normaliter ook geld beschikbaar heeft voor dit soort dingen. "Maar daar hebben ze net gisteren aangekondigd dat er een stop komt. Er zijn door de afschaffing van de maatregel teveel verzoeken binnengekomen, zoveel geld hebben ze niet."



Linda is bang dat haar kinderen nu niet mee kunnen op schoolkamp: "Ik weet echt niet hoe ik het geld bij elkaar moet krijgen om mijn kinderen mee te laten gaan. Dat betekent dat hun vriendjes en vriendinnetjes op kamp gaan, en dat mijn kinderen op school moeten blijven in de klas, en een alternatief programma moeten volgen."



Het geld dat de minima eerder van de gemeente kregen kon worden gebruikt voor de hoognodige schooluitgaven. Niet alleen schoolreisjes en kamp, maar ook woordenboeken, een atlas, rekenmachines, gymspullen, schriften en schrijfspullen, noem maar op.



Linda is niet de enige die met de handen in het haar zit: "Ik heb onlangs iemand gesproken die bij een middelbare school in Hoogeveen werkt. Ze verwacht dat veel meer kinderen nu moeten thuisblijven van de schoolreis."



Ook hoort Linda schrijnende verhalen van andere ouders: "Mensen die dit geld al jaren hebben gekregen en er nu ook op gerekend hadden, die hebben met geleend geld een tweedehands fiets gekocht voor hun dochter voor het nieuwe schooljaar. Dit tekort zouden ze met het geld van de gemeente weer opvullen, maar nu zitten ze dus met een probleem."



"De gemeente heeft pas een week of twee, drie voor de uitbetaling geschrapt, dus niemand kon zo snel iets ander regelen", zegt Linda. Ook de gemeentelijke ombudsman zegt dat de gemeente de regeling moet terugdraaien. "Hij heeft na onderzoek geconstateerd dat het onrechtmatig is, omdat het veel te kort dag is geweest. Het stond begin dit jaar nog gewoon in de minimaregeling."



Vanavond wordt de kwestie nog besproken tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Linda: "Ik hoop dat de gemeenteraad zich nog bedenkt."



