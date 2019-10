Vuilnisman vindt zwaar gehavende boa constrictor op vuilstort in Noord

Op de vuilstort van afvalverwerker Renewi in Amsterdam Noord is dinsdag een boa constrictor aangetroffen. Het beest was dusdanig gewond dat de dierenambulance het woensdagmiddag liet inslapen.



De slang werd aangetroffen door een vuilnisman die een nieuwe lading vuilnis wilde storten. Op dat moment zag hij iets bewegen tussen het afval. Het dier kwam daar waarschijnlijk terecht doordat het gedumpt is in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam.



Dierenhulpdienst Nederland schrijft op Facebook dat de slang al lange tijd in de container zou hebben gelegen voordat deze geleegd werd. De bek van de slang was naar achter geklapt en in zijn kaak zaten meerdere breuken. Ook heeft hij veel gebroken en gekneusde ribben. Het beest is tussen de 1,50 en 1,80 meter lang. Een beet van het dier is niet dodelijk, maar kan wel leiden tot een lelijke vleeswond.



Een medewerker van de dierenambulance zei dinsdag tegen AT5 het dier vanwege zijn verwondingen naar alle waarschijnlijkheid woensdagmiddag te laten inslapen. Hij liet verder weten niet te begrijpen dat iemand het beest dit heeft kunnen aandoen. 'Ik sta er niet om bekend dat ik scheld, maar ik wens degene die dit gedaan heeft heel veel onprettigheden toe.'



Er is inmiddels een beloning van €500,- uitgeloofd voor de tip die naar de eigenaar van de boa leidt. De eerste €100,- was beschikbaar gesteld door de hulpdienst, de rest van het geld is bij elkaar gelegd door andere dierenliefhebbers.

Reacties

04-10-2019 19:08:57 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.638

OTindex: 43

Ik ben niet zo'n grote liefhebber van slangen, maar dieren most je sws niet pijnigen. Behalve als ze jou uit het niets aanvallen. Dan laat ik de emoties het overnemen.

04-10-2019 19:17:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.387

OTindex: 22.064



Dieren vallen aan als ze je als prooi zien. Dat overleef je normaal gesproken niet.

Anders is het een angst en afweerreactie omdat je volgens hun te dichtbij gekomen bent. Meestal niet dodelijk als je op tijd maakt dat je wegkomt.

Ik zou een potentieel gevaarlijk dier kunnen doden zonder al te veel emoties, al zal ik het wel proberen te vermijden. @zekerlezen : Als dieren je uit het niets aanvallen heb je gewoonlijk niet goed opgelet.Dieren vallen aan als ze je als prooi zien. Dat overleef je normaal gesproken niet.Anders is het een angst en afweerreactie omdat je volgens hun te dichtbij gekomen bent. Meestal niet dodelijk als je op tijd maakt dat je wegkomt.Ik zou een potentieel gevaarlijk dier kunnen doden zonder al te veel emoties, al zal ik het wel proberen te vermijden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: