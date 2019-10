Virale dwergpapegaai weer vrij na arrestatie

UTRECHT - De vogel die vorige week werd gearresteerd in Utrecht is enkele dagen later 'viral' gegaan. De dwergpappegaai is een internationale hit op sociale media.



Voor wie het verhaal nog niet kent: de politie zette het vogeltje donderdag letterlijk op wateren brood nadat zijn baasje was opgepakt voor winkeldiefstal. De verdachte had het dier op zijn schouder toen agenten hem arresteerden. Een kooi was even niet voorhanden en daarom moest ook de vogel de cel in. Daar kreeg hij een witte boterham en wat water, schreef de politie op Instagram. RTV Utrecht plaatste een foto van de onfortuinlijke dwergpapegaai, uiteraard met een balkje voor de kraalogen.



De aangehouden eigenaar is dezelfde dag nog heengezonden en nam toen ook de vogel weer mee op zijn schouder. "De dwergpapegaai beroept zich verder op zijn zwijgrecht", grapt een woordvoerder van de politie.

Reacties

Geukkig is die niet vogelvrij verklaard.

Een virale dwergpapegaai? Waar we het dan over: vogelgriep, psittacose, polyoma...?

@venzje : Heb je de spelfout ook gezien?

Nee, heb ík niet gezien. @Khitchakut : Die ontbrekende spatie?Nee, heb ík niet gezien.

Als we het dan toch over schrijfproblematiek willen hebben. @Mamsie , dit is de spelfout, 'pappegaai'. Wat overigens wel mierenneuken is. Ik vind het juist veel erger van die misleidende titels en sensatiekoppen, de zogenaamde klikbait. En voeg daaraan toe onvolledige berichtgeving waardoor de lezer eigen onderzoek moet doen.Als we het dan toch over schrijfproblematiek willen hebben.

Mijn eerste neiging was om iets te schrijven over de eindredacteur die even was gaan koffiedrinken. Maar ik besloot toch maar meer inhoudelijk commentaar te geven.



Laatste edit 04-10-2019 11:56 @Khitchakut : Ja, wat dacht jij dan?Mijn eerste neiging was om iets te schrijven over de eindredacteur die even was gaan koffiedrinken. Maar ik besloot toch maar meer inhoudelijk commentaar te geven.

Het leuke hieraan is dat



@zekerlezen :



.



Laatste edit 04-10-2019 12:30 @Mamsie : Ook de ontbrekende spatie, maar ik bedoelde inderdaad zo @venzje aangaf de pappegaaiHet leuke hieraan is dat @HoLaHu ook al met ditzelfde woordje de mist in ging, het schijnt iets te doen met je hersenen, het woordje dwergpapegaai dus

Ik ging niet de mist in, de spellingchecker ging de mist in. Die gaf papengaai aan. Ik had er eerst keurig netjes papegaai staan...



Laatste edit 04-10-2019 15:10 @Khitchakut : Daar neem ik aanstoot aan!Ik ging niet de mist in, de spellingchecker ging de mist in. Die gaf papengaai aan. Ik had er eerst keurig netjes papegaai staan...

