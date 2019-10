Oma schrikt snelheidsduivels af met haardroger

Patti Baumgartner, een oma uit Montana in de Verenigde Staten, heeft een originele manier gevonden om snelheidsovertreders af te schrikken en ze te doen vertragen. De vrouw besloot zich langs de weg op te stellen in een stoel en met een haardroger in de hand. Die moet dienen als snelheidsmeter. “We vroegen ons af wat auto’s zou doen vertragen. Dit zou de oplossing kunnen zijn”, klinkt het.