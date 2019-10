NMBS bevrijdt jongeman in drag uit locker in Antwerpen-Centraal

In het station van Antwerpen-Centraal hebben medewerkers van de NMBS een jongeman moeten bevrijden die zichzelf per ongeluk in een locker had opgesloten. Opmerkelijk: 3 maanden geleden overkwam een andere jongeman net hetzelfde in dezelfde locker."Do you remember the 21st night of September" ("Herinner je je de avond van 21 september") zingt Earth, Wind & Fire in de hit "September" uit 1978. 21 september 2019 zullen Bran (21) en zijn vrienden alvast niet licht vergeten en dat heeft alles te maken met een bizar incident in het station Antwerpen-Centraal vorig weekend.Dat incident vond rond 1 uur plaats in de nacht van zaterdag op zondag, schrijft een vriend van Bran op Twitter en vertelt Bran zelf aan VRT NWS. "We waren op weg naar een feestje en wilden enkele spullen opbergen in een locker in het station", zegt Bran.Toen Bran een grote locker opmerkte, besloot hij er voor de lol in te kruipen. Hij en zijn vrienden waren in drag opgedirkt en hij dacht dat het een heerlijke foto of video op Instagram kon opleveren. "Ik had een maatpak aan met feloranje make-up, een van mijn vrienden droeg een gouden jumpsuit." Het ging om de locker met het nummer 11, laag bij de grond.Toen het lampje een minuut later nog steeds op rood stond, beseften we dat we een probleem hadden."We zetten het deurtje van de locker op een kier, maar plots klapte het dicht en ging het op slot", schrijft zijn vriend op Twitter. "Normaal gaan die deurtjes na een halve minuut of zo weer open als je er geen geld in steekt, dus waren we aan het lachen. Toen het lampje een minuut later nog steeds op rood stond, beseften we dat we een probleem hadden."De vriend van Bran controleerde of hij lucht kon krijgen en ging vervolgens samen met een andere vriend in het stationsgebouw op zoek naar hulp. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. "Het was 1 uur 's nachts en het station was leeg.""Een kwartier lang vonden we niemand. Aan de roltrappen kwamen we uiteindelijk een medewerker van de NMBS tegen aan wie we de situatie konden uitleggen." Die medewerker trommelde hierop veiligheidspersoneel op dat de locker met een stuk metaal en een universele code uiteindelijk open kreeg."Die locker ging dus open en daar kwam een 2 meter grote queen uitgestapt met een dramatische make-uplook", schrijft de vriend van Bran. "It really was a moment. Uit de kast komen is nog nooit zo dramatisch geweest."Eerst vond ik het grappig, maar na een poosje begon ik wat te panikeren."Ik denk dat ik 20 tot 30 minuten heb vastgezeten", zegt Bran. "Eerst vond ik het grappig, maar na een poosje begon ik wat te panikeren. Ik heb mijn gegevens moeten achterlaten en ik kreeg te horen dat ik een proces-verbaal zou krijgen."Opmerkelijk: in juni overkwam een vriend van de bekende YouTuber Acid (Nathan Vandergunst) net hetzelfde in net dezelfde locker met het nummer 11 in Antwerpen-Centraal. Even later deed hij zijn relaas in onderstaande video