Dubbel geamputeerd meisje debuteert op de fashion catwalk in Parijs

PARIJS: Een Brits meisje dat haar beide benen verloor toen ze pas 18 maanden oud was, maakte haar debuut op de catwalk in Parijs op de Eiffeltoren.De negenjarige Daisy-May Demeter uit Birmingham liep voor een luxe Frans kindermerk in de show op de Parijse vrijdag show en zei dat de ervaring "me een mooi en speciaal gevoel geeft".Daisy-May werd geboren met fibulaire hemimelia, waarbij een deel of het hele bot in het onderbeen ontbreekt.Ze moest de dubbele amputatie hebben terwijl ze nog een baby was en kreeg later prothetische benen waarop ze leerde lopen.De show in Parijs was haar derde optreden als model voor het label Lulu et Gigi, na de modeweken in New York en Londen.Haar vader Alex Demeter zei dat de gemeenschap van gehandicapten achter zijn dochter staat.En hij zei dat hij niet verrast was door alle aandacht."Ik ben niet verbaasd omdat ik weet hoe Daisy is, ze is een uitzonderlijk jong meisje dat bewijst dat een handicap je niet tegenhoudt en ze is een geweldig rolmodel voor iedereen die hun dromen probeert na te streven.“Elk doel dat ze in haar hoofd heeft denk ik dat ze kan bereiken, alles wat ze verkiest te doen. Dat is een geweldig gevoel als ouder, 'voegde Demeter eraan toe."Het is duidelijk dat ze terugkomt uit een situatie toen ze werd geboren, wanneer je geen toekomst ziet, waar je geen hoop ziet, maar nu is alles mogelijk, en dat is verbazingwekkend," zei hij na de show.