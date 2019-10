Man schiet inbreker dood en gaat terug naar bed zonder 911 te bellen

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht een inbreker te hebben doodgeschoten. De man zou daarna weer terug naar bed zijn gegaan, in plaats van het alarmnummer te bellen.



De 72-jarige James Michael Meyer werd naar eigen zeggen om 05.00 uur 's ochtends wakker doordat iemand met een houweel zijn schuur probeerde binnen te komen. Hij pakte zijn geweer en riep de inbreker te stoppen, niet dichterbij te komen en dreigde anders te schieten.



De inbreker zou daarna op Meyer af zijn gelopen, die daarop een schot loste. De inbreker liet zijn houweel vallen en rende weg. Meyer schoot daarna naar eigen zeggen "in de duisternis", maar wist niet of hij de inbreker raakte. Daarna keerde hij terug naar bed. Bij zonsopkomst zag Meyer de man dood op zijn stoep liggen.



Meyer zelf heeft verklaard dat hij die avond twee schoten heeft gelost uit zelfverdediging. Volgens buurtbewoners zijn er die avond drie schoten gelost.

Reacties

01-10-2019 16:09:06 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.179

OTindex: 32.491

als je je zakgeld uitgeeft aan kogels, dan kan er niet ook nog beltegoed af

01-10-2019 16:13:47 Grouse

Erelid



WMRindex: 914

OTindex: 924

Eerst bellen was geen optie? Zo van, "Er staat hier iemand in mijn schuur in te breken?"



Laatste edit 01-10-2019 16:14

01-10-2019 17:48:42 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 981

OTindex: 76

@Grouse : Tuurlijk niet! Meteen: Blám! En dan pas...eh nog niet bellen....

01-10-2019 17:57:24 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.657

OTindex: 2.128

@Grouse , misschien heeft die man een pizzaria en dan zit het effe wachte... nog effe wachte... er helemaal ingebakken.

01-10-2019 18:02:08 Mariekez

Senior lid

WMRindex: 90

OTindex: 295

Echt Amerika, eerst schieten dan pas bellen naar de politie.



In de duisternis schieten, jaja als het raak is dan heeft ie gewoon gericht geschoten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: