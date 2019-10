Hitler als musicalfiguur in Groninger Stadsschouwburg

Een komische musical over Adolf Hitler, dat is nou niet iets wat je verwacht in het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat Groningen werd bevrijd.



Maar GOOV Muziektheater brengt de Duitse dictator volgend jaar op een bijzondere manier op de planken in de musical 'De Producers' van Mel Brooks. De musical was op Broadway een enorm succes en werd bekroond met twaalf Tony Awards.



De Producers is eigenlijk 'een verhaal in een verhaal'. Het gaat over twee theaterproducenten die denken dat je meer geld kan slaan uit een musicalflop dan uit een hit. Daarom gaan ze op zoek naar het slechtst mogelijke verhaal, de slechtst mogelijke regisseur en de slechtst mogelijke acteurs en komen zo terecht bij een musical over Adolf Hitler.



GOOV Muziektheater is een Gronings amateurgezelschap dat eigen geschreven musicals zoals over Aletta Jacobs en Jacques d' Ancona op de planken brengt, afgewisseld met klassiekers uit de internationale musical wereld zoals Chess.



Mel Brooks, de Amerikaans-Joodse schrijver van de producers, zag het als zijn taak om vreselijke dingen 'onderhoudend' te maken. Hij had een unieke manier om antisemitisme te bestrijden. Dit wordt ook zichtbaar in De Producers.



Hij verwoordde het als volgt: 'Stap op een zeepkist met Hitler, je gaat verliezen, hij was een groot redenaar. Maar als je hem voor de gek kunt houden, als je mensen om hem kunt laten lachen, win je.'



Ben Smit, nieuwe regisseur van GOOV Muziektheater, tekent voor de regie.



'Je kunt een gevoelig, pijnlijk en ernstig onderwerp benaderen vanuit boosheid en verdriet (tragedie) maar ook vanuit satire en humor (komedie). Met De Producers kiest Mel Brooks bewust voor de komedie, dat juist zo bevrijdend kan werken.'



GOOV Muziektheater speelt De Producers van 10 tot en met 13 september 2020 in de Stadsschouwburg in Groningen.

