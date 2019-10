Fles Bacardi op de bijrijdersstoel en vier keer over de limiet: bestuurder raakt rijbewijs kwijt

LEIDSCHE RIJN - Een man die vrijdagnacht door Leidsche Rijn reed met een fles Bacardi op de bijrijdersstoel is opgepakt voor rijden onder invloed.



De politie had de bestuurder al even op het oog toen de 28-jarige man rond 6.00 uur aan de kant werd gezet op de Kandinskystraat.



Daar zagen agenten de fles rum op de bijrijdersstoel liggen. De fles bleek niet ongebruikt: de man had veel te veel gedronken. Een ademtest wees uit dat hij vier keer over de limiet zat. Bovendien bleek dit al de derde keer dat hij dronken achter het stuur zat. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt.



Reacties

01-10-2019 12:18:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.732

OTindex: 4.561

Dus niet zozeer een fles Bacardi, maar meer een Bacardifles.

01-10-2019 13:10:57 Khitchakut

Ik heb me daar toch een hekel aan zeg! Wat mij betreft mogen ze zijn auto ook in beslag nemen en verbeurd verklaren! Ongelooflijk onverantwoord gedrag van dit soort types

01-10-2019 13:22:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.174

OTindex: 32.491

@Khitchakut :

hier in Zweden kan je er op rekenen dat hij ook zijn auto kwijt is, en terecht, als je bedenkt hoe zo iemand met zulk gedrag anderen in gevaar brengt hier in Zweden kan je er op rekenen dat hij ook zijn auto kwijt is, en terecht, als je bedenkt hoe zo iemand met zulk gedrag anderen in gevaar brengt

01-10-2019 13:28:16 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.623

OTindex: 43

"De bestuurder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt."Alleen maar

01-10-2019 14:08:14 Grouse

Erelid



WMRindex: 908

OTindex: 908

Onverantwoord zoiets. Zo'n fles hoort gewoon in de gordel

