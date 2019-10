Bewoners Floradorp delen eten met elkaar in gloednieuwe buurtkastjes

Voor het eerst in Amsterdam en dan ook nog eens drie in één keer. Vanaf vandaag staan er in Floradorp in Noord drie buurtkastjes. In deze kastjes kunnen bewoners lang houdbaar eten of andere levensmiddelen zetten om te delen met de buurt.



De geboren en getogen Floradorper Simone van Dijk kwam met dit idee omdat ze het langs zag komen op Facebook. Zij wil met dit initiatief de armoede in de buurt tegengaan, maar het blijven wel kastjes voor de héle buurt. 'Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, het kastje is voor iedereen en iedereen mag daar gebruik van maken', aldus de initiatiefneemster. Ook mag iedereen die iets kan missen, iets in de kastjes stoppen.



De buurtkastjes krijgen ook meteen aandacht van de bewoners. 'Ik vind het leuk. Het helpt de mensen die het nodig hebben', zegt de overbuurvrouw van een van de kastjes.



De kastjes staan 24 uur per dag open. Bewoners mogen producten plaatsen en pakken wanneer ze willen en er is geen toezicht op de kastjes. Volgens Simone betekent dit niet dat mensen meteen misbruik maken van de gulheid in de buurt. 'Floradorp is een fijne buurt en je moet er gewoon vertrouwen in hebben dat mensen er geen misbruik van maken.'



De kastjes staan aan Kamperfoelieweg ter hoogte van nummer 174, op de Heggerankweg 53-55 en op het speelpleintje aan de Latherusstraat. Op dit moment staan er alleen nog buurtkastjes in Floradorp, maar Simone heeft meerdere mensen gesproken die in hun eigen buurt ook een kastje willen hebben.

