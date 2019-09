Verkeerde brandstof tanken, vooral mannen in de fout

De verkeerde brandstof tanken. Dagelijks maken gemiddeld 38 automobilisten deze fout, blijkt uit cijfers van de ANWB. Opvallend: vooral de mannen gingen in de fout.



In 2018 heeft de ANWB 14.000 automobilisten geholpen die verkeerde brandstof in hun tank gooien. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie die BNR heeft opgevraagd.



Mannen zeggen vaak wel dat vrouwen niet kunnen parkeren, maar mannen hebben blijkbaar moeite met tanken. De ANWB moest namelijk twee keer vaker een man helpen dan een vrouw.



Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen overkomt het mensen omdat ze een andere auto rijden dan dat ze gewend zijn. "Of omdat mensen er hun kop niet bij hebben. Omdat ze bijvoorbeeld oververmoeid zijn", zegt Tertoolen tegen BNR.



Volgens de ANWB komt het wel steeds minder vaak voor dat mensen verkeerd tanken. Dat komt ook om dat de aanduidingen van de verschillende brandstoffen zijn verbeterd.



Ook de zogenoemde spuitmonden zijn zo gevormd dat ze alleen in de juiste soort brandstoftank passen.

Reacties

30-09-2019 16:46:53 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.650

OTindex: 2.126

of andersom natuurlijk ow ja, een mannen tegen de vrouwen artikelof andersom natuurlijk

30-09-2019 16:56:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.156

OTindex: 32.474

@stora :

als men daarna een stukje moet rijden volgens de wedstrijdregels, dan wordt het een dure hobby als men daarna een stukje moet rijden volgens de wedstrijdregels, dan wordt het een dure hobby

30-09-2019 17:16:12 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.156

OTindex: 32.474

@stora :

een nieuwe motor kost nog veel meer



Laatste edit 30-09-2019 17:16 een nieuwe motor kost nog veel meer

30-09-2019 17:37:33 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.650

OTindex: 2.126

Als je niet start dan kan de brandstof eruit gepompt worden door de wegenwacht. Dan valt de schade wel mee.



Laatste edit 30-09-2019 17:37

30-09-2019 17:44:24 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.156

OTindex: 32.474

@stora :

weet ik, maar bij onze wedstrijd zou dat toch vals spelen zijn weet ik, maar bij onze wedstrijd zou dat toch vals spelen zijn

30-09-2019 17:57:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.650

OTindex: 2.126



Toen zat ik zeker even niet op te letten @botte bijl doen wij een wedstrijdje dan?Toen zat ik zeker even niet op te letten

30-09-2019 18:02:51 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.156

OTindex: 32.474

@stora :

ow ja, een mannen tegen de vrouwen artikel of andersom natuurlijk Quoteow ja, een mannen tegen de vrouwen artikelof andersom natuurlijk

ik begreep dat jij dat wilde ik begreep dat jij dat wilde

30-09-2019 19:09:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.650

OTindex: 2.126

@botte bijl

Maar wij 2 zijn gender neuttraal Maar wij 2 zijn gender neuttraal

30-09-2019 20:19:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.376

OTindex: 22.059





Zou de ANWB bij het maken van dat staatje rekening hebben gehouden dat mannen over het algemeen meer kilometers draaien en dus mogelijk vaker tanken?



Als mannen vier keer vaker tanken dan vrouwen dan ziet de statistiek er plotseling héél anders uit @stora : Die dubbele "t" is vást een typoZou de ANWB bij het maken van dat staatje rekening hebben gehouden dat mannen over het algemeen meer kilometers draaien en dus mogelijk vaker tanken?Als mannen vier keer vaker tanken dan vrouwen dan ziet de statistiek er plotseling héél anders uit

