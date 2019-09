Tesla-politiewagen moet achtervolging staken door lege batterij

Van een slechte timing gesproken. Een Tesla van de politie van Fremont in Californië moest vrijdag in volle achtervolging het target laten gaan, omda

28-09-2019 19:11:01

Ronin

Dus een collega was eerder vergeten de Tesla op te laden, poeha om niets! Had net zo goed een politie wagen met brandstof motor kunnen gebeuren als die niet werd afgetankt. Maar ja, elektrisch en dan is het in eens "nieuws"...