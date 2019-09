Boze schipper over blokkeren hefbrug: Die nieuwe brugwachter doet zijn werk niet

'Kijk dit slaat helemaal nergens op. Die brugwachter moet voor mij de brug open doen. Dat klinkt misschien arrogant, maar het is gewoon zo', aldus een ogenschijnlijk nog steeds gefrustreerde schipper J. van der V. Hij staat voor de politierechter, omdat hij vorige maand met zijn schip een hefbrug in Alphen aan den Rijn blokkeerde.

Op 5 augustus van dit jaar vaart de schipper af op een spoorbrug in Alphen aan den Rijn. Als hij te horen krijgt dat de brugwachter de brug niet meteen voor hem opent, wordt Van der V. pissig. Hij besluit tweehonderd meter terug te varen naar de hefbrug die op dat moment nog open staat. Uit pure nijd legt de schipper zijn schip Zeelandia hier enige minuten onder zodat de brug niet naar beneden kan.



'Het was niet voor het eerst hè. Er is een nieuwe brugwachter en die deed al twee keer eerder die spoorbrug niet op tijd open.' De 50-jarige Van der V. legt uit dat het voor zijn bedrijf van groot belang is dat een brug op vaste tijden open gaat zodat hij met zijn vracht op tijd van A naar B kan varen. 'Ik had al een klacht ingediend bij de provincie over die brugwachter, maar daar hoorde ik maar niets op. Toen het weer mis ging, heb ik inderdaad mijn schip even stilgelegd onder die hefbrug.'



'De schipper speelt voor eigen rechter'

Daardoor kon die brug twaalf minuten lang niet meer dicht en ontstond er een gevaarlijke situatie, vindt de officier van justitie. Zo werd het landverkeer stilgelegd en zou een eventuele ambulance geen gebruik van de brug kunnen maken. 'Volstrekt ontoelaatbaar gedrag', stelt de officier en ze gaat verder. 'Meneer Van der V. reageert hier uiterst obstinaat en speelt voor eigen rechter. Luid toeterend zorgt hij ervoor dat de hefbrug niet dicht kan.' Volgens haar is een taakstraf van 120 uur op zijn plaats.



De schipper draait wat heen en weer, hoort het allemaal aan en strijkt uiteindelijk nog eens door zijn halflange haar. Dan neemt zijn advocaat het woord en gaat Van der V. weer wat rechterop zitten. Die vindt hier enige relativering op zijn plaats. Natuurlijk zijn cliënt was gefrustreerd. Maar dat toeteren zou gewoon een signaal zijn geweest om de brug te openen. Van der V. knikt instemmend. De advocaat maakt een rekensommetje en stelt dat de hefbrug misschien vijf minuten langer dan normaal open was. 'Het wordt allemaal enorm opgeblazen.'



'Varken, kom eens van je luie reet'

Voordat de rechter met haar oordeel komt, geeft ze de schipper nog het laatste woord. 'Kijk, het schelden valt natuurlijk niet goed te praten.' - De schipper zou de brugwachter onder meer voor varken hebben uitgescholden. Daarnaast zou hij geschreeuwd hebben dat de brugwachter van zijn luie reet moest komen. - 'Maar ik zat op mijn vijftigste verjaardag in de gevangenis. Dat was wel echt een dieptepunt.'



Dat begrijpt de rechter en ze vindt ook dat het niet ongebruikelijk is dat een brug openstaat. Volgens haar houdt het verkeer daar rekening mee. 'Maar al was het van korte duur, de brug was onbruikbaar. Daarom veroordeel ik u tot 40 uur taakstraf. Ik snap dat u boos was, maar dit was niet de juiste weg.' Van der V. slaat de ogen toe, blijft nog even zitten, maar pakt dan zijn spullen en loopt de zittingszaal uit.

Reacties

27-09-2019 10:23:37 MIADIA

De 50-jarige Van der V. legt uit dat het voor zijn bedrijf van groot belang is dat een brug op vaste tijden open gaat zodat hij met zijn vracht op tijd van A naar B kan varen.



voor zover ik weet gaan bruggen meestal pas open als er ook verkeer langs moet en gaan ze niet op tijd? voor zover ik weet gaan bruggen meestal pas open als er ook verkeer langs moet en gaan ze niet op tijd?

27-09-2019 10:32:38 allone

) zou ik me best kunnen voorstellen dat spoorbruggen in principe ook op vaste tijden kunnen worden geopend..



Hij zal wel kwaad geweest zijn omdat het vaker is voorgekomen bij de nieuwe brugwachter, en niet bij de oude. En omdat de provincie ook niet reageerde. Maar om dan dit te doen, is natuurlijk ook niet de goede manier.



En dat hij op zijn vijftigste verjaardag in de gevangenis zat.. tja, jammer.. eigen schuld, denk ik dan toch. @MIADIA : voor zover ik weet gaan bruggen open als er schepen onderdoor moeten?! En aangezien treinen op vaste tijden rijden (als het goed is) zou ik me best kunnen voorstellen dat spoorbruggen in principe ook op vaste tijden kunnen worden geopend..Hij zal wel kwaad geweest zijn omdat het vaker is voorgekomen bij de nieuwe brugwachter, en niet bij de oude. En omdat de provincie ook niet reageerde. Maar om dan dit te doen, is natuurlijk ook niet de goede manier.En dat hij op zijn vijftigste verjaardag in de gevangenis zat.. tja, jammer.. eigen schuld, denk ik dan toch.

27-09-2019 10:41:38 MIADIA

en je punt over spoorbruggen kan kloppen, maar andere bruggen waar gewoon verkeer overheen wil, dat laat zich misschien wat moeilijk sturen? en als alle bruggen op een bepaalde tijd open gaan, waar is dan de afzonderlijke brugwachter nog voor, ipv een landelijk controle centrum?



dus ik denk dat de schipper in dit geval zichzelf wat te belangrijk vond @allone : ik heb een kennis die brugwachter is, ik zal hem eens vragen.en je punt over spoorbruggen kan kloppen, maar andere bruggen waar gewoon verkeer overheen wil, dat laat zich misschien wat moeilijk sturen? en als alle bruggen op een bepaalde tijd open gaan, waar is dan de afzonderlijke brugwachter nog voor, ipv een landelijk controle centrum?dus ik denk dat de schipper in dit geval zichzelf wat te belangrijk vond

27-09-2019 10:49:17 allone

als dat mogelijk is.. Dat staat er ook: "dat een brug op vaste tijden open gaat"

En dit ging over een spoorbrug. Maar treinen kunnen ook vertraging hebben. Maar aangezien deze man 50 is, is het niet ondenkbaar dat hij al jarenlang onder deze brug door vaart, en blijkbaar heeft hij nu pas met de nieuwe brugwachter problemen @MIADIA : iedere brug heeft een brugwachter nodig, lijkt mij, maar er kunnen evengoed regelmatige tijden zijn waarop de brug in principe opengaatdat mogelijk is.. Dat staat er ook: "dat een brug op vaste tijden open gaat"En dit ging over een spoorbrug. Maar treinen kunnen ook vertraging hebben. Maar aangezien deze man 50 is, is het niet ondenkbaar dat hij al jarenlang onder deze brug door vaart, en blijkbaar heeft hij nu pas met de nieuwe brugwachter problemen

27-09-2019 10:53:29 venzje

Wel vind ik het vreemd dat de brugwachter twee bruggen, die 200 meter uit elkaar liggen, niet aansluitend opent. Maar daar kan een verkeerstechnische afweging aan ten grondslag liggen.



Edit: Ik zie nu pas dat het om een spoorbrug gaat. Daarvoor geldt een strak openingsregime, dat nauwkeurig is afgestemd op de treinenloop. Daar heeft een brugwachter niet veel invloed op.



Laatste edit 27-09-2019 10:55 @MIADIA : Dat is verschillend. Er zijn inderdaad bruggen met vaste openingstijden of waar de scheepvaart geclusterd wordt doorgelaten om het aantal openingen te beperken. Vaak zijn dat bruggen waar belangrijke verkeersroutes over lopen. Dat houdt dus in dat schippers soms een tijdje moeten wachten.Wel vind ik het vreemd dat de brugwachter twee bruggen, die 200 meter uit elkaar liggen, niet aansluitend opent. Maar daar kan een verkeerstechnische afweging aan ten grondslag liggen.Edit: Ik zie nu pas dat het om een spoorbrug gaat. Daarvoor geldt een strak openingsregime, dat nauwkeurig is afgestemd op de treinenloop. Daar heeft een brugwachter niet veel invloed op.

27-09-2019 10:56:11 MIADIA

Zo werd het landverkeer stilgelegd en zou een eventuele ambulance geen gebruik van de brug kunnen maken. misschien was een een spoorbrug en de ander een brug voor gewoon verkeer?



ah, gevonden Quote:

Er is een nieuwe brugwachter en die deed al twee keer eerder die spoorbrug niet op tijd open.

dus de eerste is en gewone en de tweede is spoor? heb ik het nu goed?



Laatste edit 27-09-2019 10:57 @allone : ik lees niet dat het over een spoorbrug ging, maarmisschien was een een spoorbrug en de ander een brug voor gewoon verkeer?ah, gevondendus de eerste is en gewone en de tweede is spoor? heb ik het nu goed?

27-09-2019 11:00:47 allone

Laatste edit 27-09-2019 11:02 @MIADIA : ja, inderdaad, de gewone (verkeers)brug kwam eerst maar was wel open, de 2de was de spoorbrug en ging niet open, en omdat hij kwaad was ging hij terug naar de eerste brug, die daardoor open moest blijven.. zo heb ik het begrepen

