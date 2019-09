Haga ontslaat medewerker die dienstoverdracht gebruikte als boodschappenlijst

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft een medewerker ontslagen die begin september een dienstoverdracht met namen en medische gegevens gebruikte als boodschappenlijstje. Het lijstje bleef na het boodschappen doen liggen in een winkelwagentje en werd daar gevonden.

Op de lijst stonden namen van patiënten, de behandelend arts, de reden voor opname en ook welke medicatie er werd toegediend. De overdracht werd gevonden door iemand die boodschappen deed bij de Albert Heijn in winkelcentrum In de Bogaard. Hij bracht de lijst naar de politie.



Het ziekenhuis gaf aan zeer geschokt te zijn en startte een onderzoek naar de herkomst. Directievoorzitter Carla van de Wiel zegt nu: 'Patiënten moeten ervan op aan kunnen dat zorgprofessionals zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van onze patiënten. Het datalek, het onderzoek en de context hebben ertoe geleid dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd.' Ze wil dit niet nader toelichten.



Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het HagaZiekenhuis in opspraak komt door een datalek. Deze zomer kreeg het ziekenhuis een boete van 460.000 euro omdat tientallen medewerkers hadden geneusd in het dossier van realityster Barbie. Het laten slingeren van de patiëntenoverdracht is ook direct gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Voorzitter Aleid Wolfsen noemde het toen een 'kwalijke zaak' dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft.



Het ziekenhuis zegt continu bij de medewerkers te hameren op het goed omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er is ook een speciale medewerker die dit controleert en er extra aandacht aan geeft. Binnen een ziekenhuis worden patiëntenoverdrachten uitgeprint als een andere ploeg opkomt. Dan wordt besproken wat er gaande is, en hoe mensen zijn behandeld. De medewerker die de dienst overneemt schrijft vaak met de hand nog extra informatie op de overdracht. Na afloop van zijn dienst moet de overdracht in een beveiligde bus worden gedaan zodat niemand er meer bij kan. Een gespecialiseerd bedrijf vernietigt de inhoud van de vertrouwelijke papierbak.



'Recht op schadevergoeding'

Het ziekenhuis heeft direct na het bekend worden van het lek de patiënten en hun familie ingelicht. Zij hebben in theorie recht op een schadevergoeding. Maar om daarvoor in aanmerking te komen moeten ze wel zelf in het geweer komen.

Reacties

als je privacy je lief is, dan moet je niet naar dat ziekenhuis als je er onderuit kunt

Heb je hart voor het milieu en doe je aan recycling, kun je het toch niet goed doen volgens anderen! Stank voor dank noem ik dat

@jero : waarschijnlijk niet de juiste manier om 'zuinig' te zijn. Dan kun je beter je wc-papier aan de drooglijn hangen en hergebruiken waarschijnlijk niet de juiste manier om 'zuinig' te zijn. Dan kun je beter je wc-papier aan de drooglijn hangen en hergebruiken

@allone :

geen belasting betalen scheelt meer geen belasting betalen scheelt meer

@allone :

het milieu heeft er niets aan het milieu heeft er niets aan

