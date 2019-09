Britse postbode levert pakketje 1 minuut te laat, en wordt na 28 jaar dienst ontslagen

Robert Lockyer was 28 jaar postbode bij de Britse Royal Mail in Kent toen hij vorig jaar de laan uit werd gestuurd. Dit omdat hij één minuut te laat was om een bijzondere bestelling af te leveren, meldt The Sun.



De postbode moest het pakje vóór 13.00 uur naar een bank in Kent brengen. Hij was daar wel om 12.56 uur ter plaatse maar moest zijn beurt netjes afwachten tussen de andere klanten. Daardoor werd de levering pas afgetekend om 13.01 uur. Een zogenaamde ‘special delivery’ moet een dag na de bestelling geleverd worden tussen 09.00 en 13.00 uur. Dat had Lockyer in zijn lange carrière al zo’n 1500 maal met succes gedaan, maar die laatste keer was hij dus één minuutje te laat.



Hij werd daarvoor in oktober 2018 op het matje geroepen, een maand na het incident. Lockyer werd grote nalatigheid verweten, en ook ‘het voortdurend weigeren van het opvolgen van de juiste procedures’. Hij werd ontslagen. Lockyer ging in beroep, maar dat leverde niets op.



Tijdens het proces bleek dat Lockyer niet de makkelijkste werknemer was. Hij zou die middag opzettelijk een waarschuwing aan zijn laars hebben gelapt om op tijd te vertrekken. In plaats daarvan zou hij tot het laatste moment hebben gewacht om het pakketje te gaan leveren.



Lockyer had vorig jaar mei ook al een ernstige waarschuwing van zijn werkgever gehad omdat hij zijn voertuig niet had beveiligd. Drie maanden later liet hij een levering niet aftekenen. Toen werd hem duidelijk gemaakt dat een volgend incident tot ontslag zou leiden. Het derde voorval kwam er, toen hij exact een jaar geleden een bestelling één minuut te laat bezorgde.



De Communication Workers Union blijft Lockyer steunen en spreekt van ‘een van de schandaligste ontslagen bij de Britse Post ooit’. Alle mogelijke juridische middelen zullen verder worden benut en er wordt contact gezocht tot in het hoogste segment van de Royal Mail, klinkt het. Volgens de vakbond heeft Lockyer geen schuld aan de vertraging van de levering: ‘Die is duidelijk te wijten aan de ongewone procedure van de bank zelf om ons lid te laten aanschuiven tussen de andere klanten.’

