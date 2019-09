Zwanenhater slaat zwanen met wandelstok en schudt eieren

Een 78-jarige man uit Adorp is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur en een voorwaardelijke boete van 250 euro voor het vernielen van zwanennesten in het Reitdiepgebied. De man joeg en sloeg de broedende zwanen met een wandelstok van hun nest. Dat gebeurde in 2017, 2018 en 2019. De veroordeelde gaf aan dat hij dat deed omdat hij een hekel aan de dieren had.



Nadat het natuurbeschermers van het gebied al een tijd was opgevallen dat er 'structureel weinig zwanen' waren, werd er een onderzoek ingesteld. Daarbij werden camera's in het gebied geplaatst. Op die beelden is de hoogbejaarde man met een stok te zien, waarmee hij zwaaiend en maaiend de broedende zwanen aanvalt.



De man werd in april van dit jaar opgepakt.



De Adorper vernielde de nesten van de beschermde knobbelzwanen en schudde hun eieren. Vervolgens legde hij deze terug in het nest. Zwanen kregen daardoor geen natuurlijk seintje dat het broeden klaar was. Een aantal zwanen stierf omdat ze verzwakten en zich letterlijk doodbroedden. En dat was de opzet van de Adorper. 'Rotbeesten', noemt hij de dieren.



Zijn handel en wandel zou volgens natuurbeschermers weleens dertig jaar geduurd kunnen hebben. Er is al jarenlang een structureel tekort aan zwanen in dat gebied. Maar de rechter acht drie jaar dierenleed door de man bewezen.



De hoogbejaarde man moet twintig uur voor straf werken. De wandelstok waarmee hij de dieren wegjoeg, een erfstuk van zijn vader, is in beslag genomen en verbeurd verklaard. 'Ik heb vot zegt: ie zollen van mie gain last meer hebben', stelde de man in het Hoogelandsters.



Hij krijgt een proeftijd van drie jaar. De officier wilde naast de taakstraf een voorwaardelijk boete van 2500 euro voor de zwanenhater, maar dat vond de rechter een brug te ver. Van de opgelegde taakstraf is de helft voorwaardelijk.

Reacties

26-09-2019 14:04:56 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 883

OTindex: 37

Wat mij betreft had hij een onvoorwaardelijke boete van 2500 euro mogen krijgen! Wat een hork!

26-09-2019 14:19:56 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.023

OTindex: 35.754

Ik zal zijn eieren eens flink schudden. Idioot.

26-09-2019 14:28:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.333

OTindex: 72.179

nou, ik weet niet of ik 2500 euro een brug te ver vind, ik 40 uur werkstraf weinig, voor -mogelijk- 30 jaar haat, vernielzucht en 'doodslag'



verbazingwekkend dat die zwanen toch steeds terug kwamen



hier op de Roer zag ik 1 paar zwanen met 7 jongen, die deden het goed.

26-09-2019 14:52:28 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.602

OTindex: 43

De man koos blijkbaar geen eieren voor zijn zwanen.

26-09-2019 15:37:51 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 658

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S



Deze ouwe knar maar bij een stel boze zwanen zetten.... zonder stok dan wel. @allone : Mooi stukje natuur daar!!Deze ouwe knar maar bij een stel boze zwanen zetten.... zonder stok dan wel.

