Bamboe rietjes en onverpakte broodjes: veerboot naar Schier wordt plasticvrij

Een overtocht met de veerboot naar één van de Waddeneilanden moet zoveel mogelijk plasticvrij gaan gebeuren. Ook komt er gezonder eten aan boord.



Dat valt te lezen uit de vervoersplannen die de betreffende rederijen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben gestuurd.



Wagenborg Passagiers Diensten (WPD), verantwoordelijk voor de overtocht naar Schiermonnikoog en Ameland, laat weten nog meer in te willen zetten op duurzaamheid. Rederij Doeksen, die op de andere eilanden vaart, heeft dezelfde plannen.



Bij de buffetten van Wagenborg zal minder plastic te zien zijn. Dit gebeurt door afbreekbare koffiebekers, bamboe rietjes, en onverpakte afbakbroodjes te gebruiken. In 2020 wordt een onderzoek gestart om te komen tot een plasticvrije veerdienst.



Op de lange termijn wil Wagenborg de huidige schepen vervangen door nieuwe, duurzame schepen. Die maken geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Voor de reiziger moet dit voor meer comfort en een zo mogelijk kortere oversteektijd zorgen.



In het plan is ook te lezen dat de prijs van het bootkaartje komend jaar weer hoger wordt. De prijs gaat 2,6 procent omhoog wegens inflatie. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat hiermee akkoord en is positief over de plannen. Zij mag als concessieverlener beslissen over de plannen, tot de provincie Friesland dat stokje binnenkort overneemt.



Verder valt te lezen dat Doeksen de vaartijd van de sneldienst naar Vlieland en Terschelling met respectievelijk twee en vijf minuten verlengt. De rederij heeft geconstateerd dat het vaarschema bij drukte kan aanzetten tot 'gehaast vaargedrag' en vindt dat

onwenselijk. Dat is de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een aantal incidenten.



Ook start Doeksen tests met een nieuw systeem voor bagage- en fietsvervoer om het gemak voor de reiziger te vergroten en de overtocht fietsvriendelijker te maken. Passagiers kunnen straks voor de terminals hun bagage al afgeven.



Wagenborg gaat op de huidige boten de WiFi verbeteren en meer stopcontacten aanleggen. Een wens van klanten. Ook wordt onderzocht of er naast de wachtruimte op Schiermonnikoog meer overkapping kan komen voor passagiers.

Is onverpakt wel hygiënisch? En komen de beestjes er niet bij?

@zekerlezen : Vraag dat maar aan de broodafdeling van je supermarkt, die verkoopt al jaren onverpakte broodjes in de zelfbediening.

@venzje : worden die ook zo aan boord van een boot gezet en de natuur in gevaren? Of heeft jouw buurtsuper doorgaans een veelheid aan voiegen, muggen, en mieren? Nav van deze maar ook je andere reactie in het navigatietopic vrees ik dat je echt iets aan je begrijpend leesvermogen moet doen, met alle respect

@venzje : als je wilt ruziën zoek je iem anders, in mij heb je verkeerde

Ik sta paf.

@venzje : Dat overkomt je toch niet zo vaak! Dat overkomt je toch niet zo vaak!

@zekerlezen :

onverpakte belegde broodjes die op een veerpont worden verkocht, die zullen in een vitrine liggen, ergens binnen en niet 'in de natuur' onverpakte belegde broodjes die op een veerpont worden verkocht, die zullen in een vitrine liggen, ergens binnen en niet 'in de natuur'

