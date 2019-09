Wéér een fietser op de A10: I am lost

Het was maandag weer eens raak: een fietser op de snelweg. Dit keer op de vluchtstrook richting de afslag Oud-Zuid.



'Heej joh, je mag hier niet fietsen', roept een automobilist die ziet dat het levensgevaarlijk is wat de man doet. 'I'm lost', roept de man en laat zijn telefoon zien. Vermoedelijk is hij door zijn navigatie de A10 op gestuurd.



Het is niet de eerste keer dat er een wildfietser wordt gespot op een snelweg of in een autotunnel. Ook in de IJtunnel en de Piet Heintunnel komt het geregeld voor dat een fietser een stukje snelweg meepakt.



De politie krijgt vaker een melding van een verdwaalde fietser die zij ergens van de weg moeten halen. Vaak blijkt een navigatiesysteem de boosdoener.

Reacties

26-09-2019 09:34:49 venzje









Je moet je navigatie natuurlijk wél even instellen op het juiste voertuig.

26-09-2019 09:45:10 allone









over schapen gesproken.. je volgt toch niet blindelings de navigatie als die je de snelweg op stuurt ?

26-09-2019 09:53:50 venzje









@allone : Er zijn er blijkbaar nog altijd genoeg die dat wél doen. In dit geval dus vaak buitenlanders die geen andere privévervoersmiddelen kennen dan de auto. Of uit landen komen waar het normaal is om langs een drukke autoweg te fietsen.

26-09-2019 10:23:05 Donder







Alleen was dat dan iets anders. Ik probeerde met de auto een route te volgen met navigatie ingesteld op fiets. Leuke uitdaging Daarbij moet ik wel zeggen dat ik niet op fietspaden gereden heb (die keer). Nou moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat ik dat ook eens gedaan heb.Alleen was dat dan iets anders. Ik probeerde met de auto een route te volgen met navigatie ingesteld op fiets. Leuke uitdagingDaarbij moet ik wel zeggen dat ik niet op fietspaden gereden heb (die keer).

26-09-2019 10:35:34 venzje









@Donder : Mijn lief verbaasde zich laatst ook over de vreemde route die haar navigatie voorstelde: zelfde probleem als jij.

