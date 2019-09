Jongen (12) opgenomen na uit de hand gelopen spel, moeder waarschuwt: “Moest tekenen voor het verwijderen van zijn mannelijkheid”

Een spel waarbij de jongens op school elkaar opzettelijk in het kruis slaan was al even een rage op de school van de Britse Bailey Summers. Bij de twa

Reacties

25-09-2019 22:10:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.877

OTindex: 72.757

Ráre spelletjes dien ze daar....

25-09-2019 22:17:18 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.590

OTindex: 43

Ik ken ook wel wat rare spelletjes, alleen niet zo raar als dit. Zullen we maar de mijne doen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: