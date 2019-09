Italiaanse jager schiet per ongeluk eigen vader dood

Een 34-jarige man in het zuiden van Italië heeft per ongeluk zijn eigen vader doodgeschoten. Hij dacht volgens Italiaanse media dat hij zijn geweer richtte op een wild zwijn. De 55-jarige vader werd in zijn buik geraakt en overleed later aan zijn verwondingen.



Het ongeluk gebeurde in een nationaal park in de zuidelijke provincie Salerno. In het gebied is het verboden om te jagen.



De voorzitter van de vereniging voor dieren en milieu stelt dat Italië het Wilde Westen voor jagers is geworden. Ze spreekt volgens de BBC van "een noodsituatie".



In Italië gebeuren er vaker dergelijke ongevallen. Vorig jaar oktober riep de Italiaanse minister van Milieu op tot een nationaal verbod op de zondagse jacht nadat een 18-jarige jongen was doodgeschoten in de buurt van de Franse grens. Later die maand kwamen nog twee mannen van 56 en 20 jaar ook bij een jachtongeval om het leven.

Reacties

25-09-2019 06:23:12 zekerlezen

Jagers en jagen in het algemeen zijn slachterhaald en enkel een wrede uitoefening van menselijke lust ten koste van dierenwelzijn. Het is nergens voor nodig, en voorziet niet onze vleesbehoefte.

25-09-2019 08:16:22 venzje

In een nationaal park met een jachtverbod? Dan heeft die jongen toch nog een varken geschoten.

