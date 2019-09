Politie in rep en roer na melding persoon overreden door trein

HAARLEM - De hulpdiensten zijn vannacht uitgerukt naar het station van Haarlem. Er kwamen even na twaalven meldingen binnen dat daar iemand op het spoor was gaan liggen, overreden werd door een trein en daarna weer op was gestaan.



Bij aankomst was er veel onduidelijkheid over wat er nou precies gebeurd was. Er werd een groepje mensen aangetroffen, maar deze waren allemaal kerngezond en hadden geen schrammetje.



Het groepje werd uiteindelijk door de politie naar de juiste trein begeleid. De hulpdiensten konden daarna weer vertrekken.



Het is nog onduidelijk wat er nou precies gebeurd is op het station.

Reacties

24-09-2019 22:27:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.003

OTindex: 32.406

gelukkig is niet alles wat het lijkt

24-09-2019 22:30:36 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.568

OTindex: 43

Ah, dat was ik. Ik was even verdwaald en dacht er even een dutje te kunnen nemen. Besefte niet dat daar het spoor was. Kon ook niet veel zien in het pikkedonker. Verklaart ook het oorverdovende geraas iets daarna. Wist niet dat iem de politie had gebeld. Zal het niet meer doen, excuus.

24-09-2019 22:35:55 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.568

OTindex: 43

En even daarbij, blijkbaar was ik precies middenin de rails gaan liggen anders had ik die spoorstaven wel gevoeld. Wat een geluk gehad niet overreden te werden. Wel heeft dat mij de tering geschrokken en mijn nachtrust verstoord.

24-09-2019 23:24:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.360

OTindex: 22.045

@zekerlezen :

en mijn nachtrust verstoord. Quoteen mijn nachtrust verstoord.

Misschien kun je een claim leggen bij de NS omdat ze zonder voorafgaande waarschuwing over je heen gereden zijn. Ik zou professionele hulp zoeken. Een verstoorde nachtrust kan ontegenzeggelijk trauma's veroorzaken.Misschien kun je een claim leggen bij de NS omdat ze zonder voorafgaande waarschuwing over je heen gereden zijn.

25-09-2019 00:13:49 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.568

OTindex: 43

@Emmo : ik ben niet zo'n klager en ik doe al helemaal niet aan die claimcultuur. Verder sla ik me bij een paar slapeloze nachten wel door, ben een bikkel op dat gebied.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: