Brusselse Monopoly censureert Manneken Pis

Manneken Pis zal op de doos van de Brusselse Monopoly-versie niet in zijn blootje prijken. Omdat de Verenigde Staten geen naakt op de doos wil, zal het mannetje een zwembroek dragen.Volgende week lanceert spelontwikkelaar Hasbro, dat ook Monopoly uitbrengt, een Brusselse versie van het gezelschapsspel. Ondere andere Antwerpen en Mechelen hebben ook al hun eigen Monopolyversie. Uiteraard moet ons nationaal erfgoed Manneken Pis op de doos staan.Er is echter één klein probleempje. Amerikanen nemen aanstoot aan het piemeltje van Brussels bekendste standbeeld. Zij willen geen naakt op de speldoos. “Ook niet toen we vertelden dat Manneken Pis wereldbekend en cultureel erfgoed is”, vertelt Groep 24, het bedrijf dat de Belgische Monopoly’s ­uitbrengt, aan Bruzz.En dus moet het ontwerp hierboven aangepast worden. Manneken Pis zal een zwembroekje aangemeten krijgen, in de stijl van de Brusselse vlag: blauw en geel met een iris.