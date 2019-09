Deze jonge zebra heeft geen strepen maar… stippen

Een natuurfotograaf wist niet wat hij zag toen hij opeens een jonge zebra zag met een gestippelde vacht in Kenia. Een bijzonder zeldzaam fenomeen.Het veulen bleek slechts een week oud te zijn. “Eerst dacht ik dat het dier geverfd was, als soort van markering”, zei Antony Tira aan lokale media. Maar al snel bleek dat het diertje een zeldzame afwijking heeft, melanisme, waardoor zijn vacht extra donker is. Albinisme is hiervan het omgekeerde.