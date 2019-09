23-09-2019 20:34:00

Dit is de link dus, werkende link:jongen vermoord weet niet onderaan het artikel hierboven staat.Verder vraag ik me af of niet gewoon een culturele ontwikkeling is in de VS, voor scholieren elkaar te filmen tindens mishandelingen. Beetje zoals schoolschietpartijen. Je wilt het niet, maar voorkomen heeft geen schijn van kans meer. Dan maar realistisch zijn, en ermee leren omgaan.