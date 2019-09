Cruisepassagiers woedend na bezoek aan IJmuiden: Industrie en goedkope winkels

IJMUIDEN - Passagiers van een luxe verrassingscruise langs 'onondekte pareltjes' aan de Noordzee zijn boos omdat hun schip aanmeerde in IJmuiden. "Het is tot nu toe verschrikkelijk", laat een passagier weten aan de Britse krant The Sun.



De passagiers betaalden ieder zo'n 1.600 euro voor de elfdaagse cruise aan boord van de Balmoral, een schip met 710 kamers. De cruise begon afgelopen maandag in Newcastle. De bestemmingen blijven tot op het laatste moment geheim.



Onderweg deed het schip onder meer de Britse gokplaats Great Yarmouth en het Franse Duinkerke aan, waar het schip aanmeerde in de buurt van een vluchtelingenkamp. Daarna vertrok het schip naar Antwerpen, wat de krant al beschrijft als 'een opluchting voor de passagiers'.



Vrijdag meerdere het schip aan in de haven van IJmuiden, waarna de cruisegangers besloten de krant te contacteren. "Het voelt alsof we in een buitenwijk met alleen maar sociale huurwoningen en goedkope winkels zijn", klaagt een reiziger.



De passagiers werden onder meer met bussen naar het centrum van IJmuiden gebracht voor een middagje shoppen. Ze werden afgezet voor de lokale Hema-vestiging.



Volgens de krant is er aan boord sprake van 'muiterij' en weigeren de passagiers inmiddels het schip nog langer te verlaten. "Er is heel veel geklaagd en de crew weet dat we hier niet blij mee zijn."



Bij een eerdere editie van de verrassingscruise ging het schip nog naar zonnige vakantiebestemmingen in Zuid-Frankrijk en Spanje. Eén passagier zegt nu al te vrezen voor de volgende bestemming. "God mag weten waar we zullen eindigen."



De passagiers van de Balmoral zullen zeker niet de laatste zijn die een cruise boeken naar IJmuiden. De haven- en industriestad wordt steeds populairder als cruisebestemming. Dit jaar verdubbelde het aantal cruises naar IJmuiden zelfs van 30 tot 65.



De gunstige ligging aan de zee is voor veel rederijen de reden om voor IJmuiden te kiezen. Vergeleken met Amsterdam is het namelijk een stuk goedkoper om aan te meren in IJmuiden. Vakantiegangers worden vervolgens met bussen naar Amsterdam gebracht.



Toch proberen IJmuidense ondernemers een aantal cruisepassagiers in de havenstad te houden. Zo werd er onlangs een trap aangelegd tussen de cruisehaven en de boulevard bij het strand, in de hoop meer dagjesmensen aan te trekken.

Reacties

22-09-2019 22:24:35 Emmo

Ach, het was wél een verrassing. Al kan ik me voorstellen dat de passagiers op een wat meer plezierige verrassing hadden gehoopt.

22-09-2019 22:36:56 HoLaHu

in de hoop meer dagjesmensen aan te trekken. iets minder verwende dagjesmensen dan... iets minder verwende dagjesmensen dan...

22-09-2019 23:16:16 botte bijl

verrassingscruise, dan weet je toch dat je van alles kan verwachten

