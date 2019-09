Rustige bestorming van Area 51: Ze zijn hier om lol te maken

De aangekondigde 'bestorming' van de luchtmachtbasis Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada is vooral rustig verlopen en had een feestelijk karakter, zegt de politie.



Er zijn in totaal vijf mensen opgepakt, vanwege het betreden van het terrein van de basis (dat is streng verboden), aanstootgevend gedrag en alcoholmisbruik.



Zo'n twee miljoen mensen hadden zich opgegeven voor een Facebook-evenement om de basis te bestormen. In de praktijk zijn slechts enkele duizenden mensen naar de basis toegekomen, die vooral alcohol dronken en feestvierden.



Volgens lokale autoriteiten kwamen de aanwezigen, van wie sommigen verkleed waren in ruimtepakken of als aliens, alleen maar om te zien wat er zou gebeuren. "Ze zijn hier om lol te maken."



Sommige mensen beweren dat er op het terrein ufo's en buitenaardse wezens te zien zijn. Op het in de oproep genoemde tijdstip van 15.00 uur lokale tijd waren er ongeveer 150 nieuwsgierigen bij de zwaar bewaakte ingang van het complex, maar van een bestorming was geen sprake. De buitenaardse wezens hoeven dus niet bang te zijn.

Reacties

21-09-2019 22:41:52 botte bijl

mogen de aliens uit de basis ook op het feest komen

