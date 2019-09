Sinterklaas verruilt stoomboot voor trein tijdens intocht in Apeldoorn

Sinterklaas gebruikt dit jaar de trein bij zijn officiële entree in Nederland, meldt de regionale krant De Stentor. De goedheiligman arriveert op 16 november met de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Apeldoorn, omdat het Apeldoorns Kanaal te klein zou zijn voor de televisie-intocht.



Vanaf 1952 meert Sinterklaas in Nederland aan met de 'Pakjesboot 12'. Elk jaar is een andere stad met een haven aan de beurt. Zo deed de stoomboot onder andere Harderwijk (2010), Kampen (2007) en Zwolle (2003) aan.



Woordvoerder Arnoud van der Steen van de gemeente Apeldoorn wil in de krant niet ingaan op het vervoermiddel van de Sint en zegt dat de stoomtrein "een optie is die Sinterklaas onderzoekt." Het programma wordt pas later naar buiten gebracht.



Eerder deze week maakte omroeporganisatie NTR bekend dat bij de landelijke intocht in Apeldoorn geen enkele piet volledig zwart geschminkt is en dat er alleen 'roetveegpieten' worden ingezet.



De NTR introduceerde deze piet in 2014. Sindsdien is het aantal volledig zwart geschminkte pieten geleidelijk aan afgebouwd.



Ook in Het Sinterklaasjournaal, in de week voorafgaand aan de intocht, zullen uitsluitend 'roetveegpieten' te zien zijn.

Reacties

22-09-2019 20:42:46 Mamsie

Zie ginds komt de stoomtrein....

22-09-2019 21:25:49 TheIrishMan

Wnplts: Medrengard

S ojee dus de Sint komt te laat..

22-09-2019 21:36:17 De Paus

S Duizend mijl kwam Sint gevaren

Woest waren de golven van de zee

Door bliksem werd zijn schip getroffen

Het zat die ouwe niet erg mee



En dan waren er nog tankerschepen

Die ramden Sint zijn oude schuit

De goede bisschop werd heel kwaad

Hij vloekte woest in zijn kajuit



Enorme monsters uit de diepzee

Belaagden Sint en zijn kornuiten

Sint kwam ook nog in de problemen

Toen zijn Pieten gingen muiten



De bisschop herstelde toen de orde

Hij trapte de muiters overboord

Zo is het niet erg prettig varen

Het was gewoonweg ongehoord



Piraten vielen ook zijn schip aan

Zij bedreigden Sint in het vooronder

Gelukkig had Sint zijn Uzi bij zich

Hij schoot die rovers voor hun donder



In de branding leed Sint schipbreuk

Kletsnat kwam hij aangestrompeld

"Voortaan kom ik toch per trein"

Heeft Sint zachtjes toen gemompeld.





