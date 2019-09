Bestuurder wil spin weghalen, maar botst op boom

CUIJK - In Cuijk is vrijdagavond een auto tegen boom gebotst op de Beversestraat in Cuijk. De botsing werd veroorzaakt door een spin.



Toen de inzittenden een spin probeerden weg te halen was de bestuurder zo afgeleid dat hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom botste.



Beide inzittenden werden met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder heeft vermoedelijk een sleutelbeenbreuk. De bijrijder raakte licht gewond. De auto liep veel schade op en de boom brak door de klap doormidden.

Reacties

En de spin???

