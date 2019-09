Engels koppel verbergt geslacht van hun 17 maanden oud kind

In Engeland houdt een stel het geslacht van hun baby al 17 maanden lang geheim, omdat zij het kind genderneutraal willen opvoeden. De ouders willen baby Anoush de kans geven om zich “zelfstandig als jongen of meisje te ontwikkelen”, zo vertellen ze in het BBC-programma Inside Out.



Moeder Hobbit Humphrey [38] en vader Jake England-Johns [35] willen hun kind behoeden voor de vooroordelen die er over gender bestaan. Daarom mag Anoush er wat hen betreft zelf voor kiezen of het als meisje of als jongen door het leven wil gaan.



“Bijna iedereen wil weten wat Anoush is”, zegt de moeder. “Maar we houden voet bij stuk. Het is hun leven, niet dat van de bevooroordeelde buitenwereld.”



Als de ouders over baby Anoush praten, doen ze dat met ‘they’ en ‘them’. De Engelse grammatica staat toe dat deze meervoudige aanspreekvormen, ook in het enkelvoud kunnen worden gebruikt. Volgens Transgender Netwerk Nederland kan in een dergelijk geval het beste ‘hen’ en ‘hun’ gebruikt worden. Doel van deze aanspreekvormen is het kind niet langer expliciet als jongen of meisje aan te spreken.



Anoush speelt met poppen én auto’s en draagt zowel jongens- als meisjeskleren. Ook familieleden van het kindje weten niet tot welk geslacht de nieuwste telg van de familie behoort. Slechts één oma is op de hoogte. Tijdens het oppassen was zij genoodzaakt een luier te verschonen.



De keuze van Humphrey en England-Johns lijkt omstreden. Zij staan echter niet alleen in die beslissing. Steeds vaker lijken ouders ervoor te kiezen hun kind niet als jongetje of meisje op te voeden.

En wat denken ze daarmee te bereiken? Dat het kind zelf géén idee heeft aan welke kant zijn boterham besmeerd is?

En daardoor in een permanente identiteitscrisis terecht zal komen?

