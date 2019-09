Dronken man had seks met verkeerskegel op treinstation

Een man heeft toegegeven dat hij zich niet heeft gehouden aan ‘publiek fatsoen’, nadat een medewerker van een treinstation hem betrapte op het hebben van seks met een plastieken verkeerskegel.



Trevor Smith, 38, zat in een lift van een station met zijn pantalon en onderbroek tot zijn knieën getrokken met de verkeerskegel die hij onderste boven had gekeerd op zijn dijen.



Toen de medewerker van het station de deurlift opende, zat Smith op de verkeerskegel met zijn penis erin.



De medewerker schakelde de politie in die Smith nog op de plek aantrof. De agent hielp hem op zijn benen en zag toen wit poeder op zijn gezicht en op de vloer.



Tijdens het onderzoek bleek dat het geen drugs was, maar gewoon wit poeder.



In de rechtszaal werd aangehaald dat Smith op die bewuste dag in april bezopen was. Ook leed hij aan diabetes en was depressief.



Smith zei dat hij onderweg naar huis was en stapte de lift in. Hij dacht dat hij in zijn kamer was en kon zich daarna niets meer herinneren.

Reacties

25-09-2019 14:16:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.758

OTindex: 17.874

Quote:

Quote:

Tijdens het onderzoek bleek dat het geen drugs was, maar gewoon wit poeder wat is in godsnaam "gewoon wit poeder"??? Talkpoeder, wasmiddel, coke (nee hoor geen drug - gewoon wit poeder!)

Krijg wel de indruk dat die idioot vrij ver heen was.

Krijg wel de indruk dat die idioot vrij ver heen was. wat is in godsnaam "gewoon wit poeder"??? Talkpoeder, wasmiddel, coke (nee hoor geen drug - gewoon wit poeder!)Krijg wel de indruk dat die idioot vrij ver heen was.

25-09-2019 14:23:35 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.586

OTindex: 43

"Ook leed hij aan diabetes en was depressief."



Jammer voor hem, ik hoop dat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft. Zo iemand lijkt mij eerder een verslaafde/ggz-patiënt dan een crimineel.

25-09-2019 14:28:40 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 868

OTindex: 32





Nou, die was wel een beetje meer dan gewoon dronken! Straalbezopen is een betere uitdrukking.



Laatste edit 25-09-2019 14:29 @zekerlezen : iemand met diabetes is verslaafd?Nou, die was wel een beetje meer dan gewoon dronken! Straalbezopen is een betere uitdrukking.

25-09-2019 14:30:23 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.586

OTindex: 43





Maar ik bedoelde eerder de wiet dus en mogelijk een wit poeder @HoLaHu : aan insuline dat wel.Maar ik bedoelde eerder de wiet dus en mogelijk een wit poeder

