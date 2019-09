Flatulente arrestant zet agenten in de stank

Het liep de 28-jarige Stuart Cook waarschijnlijk dun door de broek, toen agenten hem aanhielden in Aberdeen. De Schotse dienders roken een zware wietlucht rond Cook en onderwierpen hem aan een fouillering. Het was echter niet de geur van marihuana die de Schot opbrak, maar de lucht van drie ferme scheten die hij liet tijdens de visitatie.



De dienstdoende agenten waren afgekomen op een aanrijding, maar kregen Cook in de smiezen toen hij tegen de bestuurder van een andere auto stond te praten. De odeur die hij verspreidde, viel niet te negeren. In Cooks auto vond de politie een kleine hoeveelheid softdrugs, waarop hij werd aangehouden.



Cook begon, zo meldt The Evening Express, direct te gillen en te schreeuwen toen hem handboeien werden omgedaan. De agressieveling werd afgevoerd naar het bureau, waar hij werd ingerekend. Alvorens hem in een politiecel te stoppen, werd Cook spreekwoordelijk ‘in de kont gekeken’.



,,Zo, wat vind je hiervan?’’, zou Cook hebben gezegd, terwijl hij zijn darmgassen tijdens de visitatie de vrije teugel liet. Volgens de officier van Justitie Lucy Simpson bestaat er geen twijfel over dat de man de politie moedwillig in de stank zette. ,,Hij rufte drie keer opzettelijk in de richting van de agenten’’, is de lezing.



Cook bekende schuld, zowel aan het bezit van wiet als aan zijn ‘bedreigende en beledigende’ behandeling van de agenten. Het drugsakkefietje bleef onbestraft, maar hoewel zijn advocaat de gasaanval probeerde weg te wuiven als een ‘windje uit opwinding’ kwamen de stinkers Cook op 75 uur taakstraf te staan.



Het is overigens niet de eerste keer dat een arrestant agenten de wind van achteren geeft. In 2008 werd de 34-jarige Jose Cruz in het Amerikaanse West-Virginia aan de kant gezet, omdat een van zijn koplampen niet brandde. Cruz moest een nuchterheidstest doen en mocht naar aanleiding daarvan zijn roes in een cel uitslapen.



Op het bureau uitte hij middels een ferme broekhoest zijn ongenoegen en wapperde de misselijkmakende stank met zijn hand richting de agenten. ,,Het gas was zeer geurig en het contact ermee was beledigend en provocerend’’, luidde de aanklacht tegen Cruz. De openbaar aanklager liet de zaak uiteindelijk waaien.



Als je op de loop bent voor de politie werkt winderigheid ook niet in je voordeel, zo bleek in geval van een voortvluchtige man in de staat Missouri. ,,Als je wordt gezocht en agenten ontdekken je verstopplek omdat je zulke harde scheten laat, dan heb je met recht een schijtdag’’, schreef de sheriff van Clay County op Facebook.

Reacties

25-09-2019 12:22:39 venzje









"Hij rufte drie keer opzettelijk in de richting van de agenten", is de lezing. Die lezing is dan fout, want ruffen is niet wat de man deed. Hij ruftte.



Afgezien daarvan: scheten kun je alleen binnenhouden met je anale kringspier. Op een moment dat iemand die afsluiting doorbreekt, bijvoorbeeld door een anale visitatie, dan komen de daarachter tegengehouden gassen onverbiddelijk vrij. Die lezing is dan fout, want ruffen is niet wat de man deed. Hij ruftte.Afgezien daarvan: scheten kun je alleen binnenhouden met je anale kringspier. Op een moment dat iemand die afsluiting doorbreekt, bijvoorbeeld door een anale visitatie, dan komen de daarachter tegengehouden gassen onverbiddelijk vrij.

25-09-2019 12:23:17 Mamsie









Alvorens hem in een politiecel te stoppen, werd Cook spreekwoordelijk ‘ in de kont gekeken’ .



Tja, als je ongevraagd bij iemand een deur openmaakt moet je niet verbaasd zijn door wat je er achter aantreft.



Laatste edit 25-09-2019 12:26 Tja, als je ongevraagd bij iemand een deur openmaakt moet je niet verbaasd zijn door wat je er achter aantreft.

25-09-2019 12:39:37 allone









wat een onzin, winderigheid is geen opzet, en soms kun je die windjes niet tegenhouden.

25-09-2019 12:41:25 Sjaak









@allone : Vooral als ze je scheur opentrekken, kun je niks meer tegenhouden. Dan vragen ze erom.

