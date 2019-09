Jonge vrouw stuurt DIT dronken audiobericht naar ex-baas. Nu kan ze fluiten naar een referentie!

Een 21-jarige vrouw uit Schotland heeft zich een afscheidsbericht in de WhatsAppgroep van haar vorige werk beklaagd. Daardoor krijgt ze nu geen referentie voor de job waar ze wil solliciteren.



De afgelopen jaren werkte Rachael Calvert in een restaurant in haar woonplaats Edinburgh. Vorig jaar in oktober stopte de 21-jarige vrouw er omdat ze nieuwe oorden wilde opzoeken. Ze solliciteerde voor een nieuwe job, maar had een referentie van haar vorige werkgever nodig. Die liet op zich wachten, maar al snel besefte ze waarom.



Toen ze stopte in het restaurant ging ze op de lappen en stuurde ze in een dronken bui een dubieus audiobericht in de WhatsAppgroep van het restaurant, waarin zowel haar collega’s als haar baas zaten. “Vaarwel, sukkels”, lalde ze en ze sloot het bericht af met een duivelse lach.



Ze stuurde het audiobericht als grap omdat ze goed overeenkwam met haar collega’s, maar haar baas dacht daar duidelijk anders over. Vaarwel referentie, dus.



Rachael deelde het bericht op Twitter, waar ze de lachers op haar hand krijgt. En die zijn met veel, want het bericht werd intussen al meer dan 40.000 keer geliket.

Reacties

24-09-2019 12:36:13 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 846

OTindex: 31

En dat vind ze gek? Dat ze geen goede referentie krijgt? Ik sta er toch niet zo van te kijken!

24-09-2019 12:39:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.988

OTindex: 32.401

@HoLaHu :

ik ook niet, en te doen heb ik ook al niet met haar, want ze deed het toch echt zelluf met haar dronken kop ik ook niet, en te doen heb ik ook al niet met haar, want ze deed het toch echt zelluf met haar dronken kop

24-09-2019 12:43:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.320

OTindex: 72.133

nou ja, in ieder geval heeft ze veel likes, en daar gaat het toch om in het leven.

24-09-2019 12:51:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.859

OTindex: 72.686

Ze heeft een alcoholprobleem en geen gevoel voor fatsoen. Die gaat het nog moeilijk krijgen!

24-09-2019 13:15:55 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.563

OTindex: 43

Referenties zijn sowieso altijd flink overschat. Het blijven subjectieve oordelen en daarnaast kunnen twee mensen heel goed met elkaar klikken en hun relatie prima zijn en de persoon in een specifieke werkomgeving passen maar zodra degene ergens anders gaat werken, zijn het weer twee nieuwe mensen wat de relatie betreft en kan het totaal anders zijn en helemaal slecht of stroef etc. Dus omdat het bij de ene twee mensen wel lukt wil niet zeggen dat dat ook zo zal zijn bij de andere twee ergens.



Ik heb referenties in mijn werk- en woonleven al jaren geleden tot een tweederangse rol uitgeband.

24-09-2019 13:32:25 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.563

OTindex: 43

@HoLaHu : het zal eerder ermee te maken dat ze toch niet de allerbeste/meest geliefde werknemer was geweest want laten we wel wezen, iemand die onontbeerlijk was voor het bedrijf en waarvan de baas degene niet los wil laten, die krijgt sowieso een sterke referentie. Grap of geen grap. Ik geloof dat de grap een soort van klap op de vuurpijl is geweest.

