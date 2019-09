Citroenen zijn niet veganistisch

Groenten en fruit zijn volledig plantaardig en mag je als veganist dus zonder bezwaar eten. Toch? We gaan ervan uit dat dat inderdaad het geval is, maar schijn bedriegt. Volgende keer kan je beter geen schijfje citroen in je frisdrank nemen, want veel citroenen zijn helaas niet veganistisch.



Het is volledig normaal als dit nieuws je van je stuk brengt. Zelf hadden we het ook niet zien aankomen. Maar de hele kwestie kwam naar boven nadat foodrecensent Jack Monroe een opmerkelijke ontdekking deed bij Pizza Express. Op de menukaart stond namelijk te lezen dat een glas cola enkel geschikt was voor veganisten als het zonder schijfje citroen werd geserveerd. Monroe was verbaasd en postte haar ontdekking op Twitter, waar haar volgers en Pizza Express zelf voor duidelijkheid zorgden.



Citroenen worden na het plukken vaak omhuld met een laagje was. Die laat de vruchten mooi glimmen en maakt ze langer houdbaar. Vooral bijenwas en shellac, gewonnen uit de afscheiding van luizen, zijn populair. Maar dat zorgt er dus voor dat de meeste citroenen niet helemaal vegan zijn. Neem je je veganistische dieet dus heel letterlijk, ga dan op zoek naar onbehandelde citroenen. Op restaurant kan je beter geen schijfje citroen in je drinken nemen, tenzij je zeker bent van de herkomst van het fruit. Hetzelfde geldt trouwens voor veel andere citrusvruchten.

Reacties

24-09-2019 10:19:36 botte bijl





o jee, op sommige rozijnen zit ook een laagje, of die nu ook

24-09-2019 10:21:52 venzje





Veel vijgen ook niet. Daar kan namelijk een dode vijgenwesp in zitten.

Vijgenwespen leggen hun eitjes in de mannelijke vijg en wij eten de vrouwelijke vrucht. Punt is alleen: die twee lijken zóveel op elkaar, dat de wesp zich regelmatig vergist. Kruipt ze in een vrouwelijke vrucht, dan overleeft ze dat niet en wordt ze door de vijg verteerd. En dan is die vijg niet meer veganistisch.

24-09-2019 10:25:41 botte bijl





@venzje :

het leven van veganisten is hard en ingewikkeld het leven van veganisten is hard en ingewikkeld

24-09-2019 10:28:40 venzje





Maar dat is meestal de consequentie van het ad absurdum doordrijven van bepaalde dieet- en andere religies. @botte bijl : Zeker.Maar dat is meestal de consequentie van het ad absurdum doordrijven van bepaalde dieet- en andere religies.

24-09-2019 10:31:29 botte bijl





@venzje :

daar heb je een punt daar heb je een punt

24-09-2019 10:53:18 GMVersluis





Ik hoef toch al geen schijfje citroen in mijn cola. dus dat scheelt weer.



oh, en ik eet ook gewoon vlees.



24-09-2019 11:10:43 allone





@GMVersluis : en ik hoef geen cola bij mijn citroen, dus dat scheelt ook weer

24-09-2019 11:38:21 venzje





Wat helemaal waanzin is, is een schijfje citroen in je witbier. Dat hoeft helemaal niet, want de brouwer heeft al precies de juiste hoeveelheid citroen meegebrouwen in het bier.



Afgezien daarvan lijkt me de citrusolie uit de schil ook niet bevorderlijk voor de schuimkraag, maar dit terzijde.

