Londen krijgt vaginamuseum. Niets om je voor te schamen

Over een paar maanden gaan in Londen de deuren open van 's werelds eerste vaginamuseum, volledig toegewijd aan 'de anatomie van het vrouwelijke geslachtsorgaan'. De oprichtster hoopt zo een einde te maken aan de stigmatisatie.



Het zat oprichtster Florence Schechter dwars dat er weliswaar een museum bestond met een grote collectie penissen, maar er nergens ter wereld een museum voor vagina's was.



Daar besloot ze iets aan te doen. Al sinds 2017 probeert ze geld op te halen en reist ze door het Verenigd Koninkrijk om met pop-up musea bewustwording te creƫren voor het vrouwelijke geslachtsorgaan.



Deze week werd bekend dat het vaginamuseum vanaf 16 november haar deuren opent in Londen. Een mijlpaal, die vooral tot stand is gekomen dankzij een succesvolle crowdfundingsactie. Daarbij haalde Schechter 50.000 pond op.



De oprichtster hoopt dat haar museum het stigma op het geslachtsorgaan vermindert. Ook wil ze vrouwen wijzen op gezondheidsproblemen. Transgenderpersonen kunnen in het museum ook terecht voor vragen. Een medisch team, met dokters en hulpverleners, zal daarom bij het museum betrokken zijn.



Daarnaast komen er kindvriendelijke programma's, zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd leren over hun geslachtsdelen te praten. "Als we ons schamen voor ons lichaam, kaarten we problemen minder gauw aan", licht Schechter toe. "Daarom roep ik vrouwen op om trots te zijn op hun geslachtsdeel."



In het museum zullen kunst en theatertentoonstellingen te zien zijn, worden workshops gegeven en cabaretnachten georganiseerd. Allemaal rondom het thema van het vrouwelijke geslachtsorgaan. De eerste expositie, Vagina Myths and How To Fight Them, loopt van november tot februari volgend jaar.

zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd leren over hun geslachtsdelen te praten.



Zodat ze dat te pas en te onpas kunnen doen?

Ik heb daar geen museum voor nodig, bij museum denk ik aan een verouderde, of verdwenen fenomeen of gebeurtenis die herdacht wordt. Bij mij is het actueel.

en cabaretnachten? wat voor workshop zou dat zijn?

