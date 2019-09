UFO gespot door straaljagerpiloot van de Amerikaanse marine

VSIs dit dan het bewijs dat er buitenaards leven is? Je moet wel erg ''blind'' zijn als je denkt dat wij de enige zijn die in dit gigantische heelal rondvliegen op en met onze planeet aarde.Beelden gemaakt door een straaljagerpiloot van de Amerikaanse marine laat zien hoe de piloot een ‘Unidentified Aerial Phenomena’ (UAP) in de lucht ziet en dat met zijn radarapparatuur korte tijd weet te volgen. Wij spreken liever over een ‘Unidentified Flying Object’ (UFO).Een woordvoerder van de Amerikaanse marine bevestigt tegenover website The Black Vault dat de video’s uit 2004 echt zijn, maar het was niet bedoeld om deze vrij te geven.Op de achtergrond klinken de opgewonden stemmen van de piloten. ‘Wat de fuck was dat?’, roept een van hen. ‘Wow, ze zijn met een hele vloot. Ze vliegen tegen de windrichting in. Moet je kijken man, moet je kijken hij draait!’, zegt een ander.Het gebeurd regelmatig dat vreemde ‘Unidentified Flying Objecten’ door piloten worden waargenomen tijdens een vlucht. De beelden laten zien dat op een hoogte van 24.000 meter de UFO opduikt, en met hoge snelheid richting het zeeoppervlak raast en op 6.000 meter stopt en blijft zweven.