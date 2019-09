Betonmixer zakt door fietsbrug en belandt in de sloot

HEERHUGOWAARD - Een uit de kluiten gewassen vrachtwagen versus een houten fietsbrug is geen goede combinatie. Dat ondervond de chauffeur van een betonmixer vanmiddag in Heerhugowaard.Op de kruising van de Rustenburgerweg met de Oosttangent zakte hij door een brug en belandde in de sloot.Op foto's is te zien dat een deel van de brug is ingestort. Het gaat om een fietsbrug, waar geen verkeer overheen mag. Volgens mediapartner Heerhugowaard Centraal wilde de chauffeur achteruit de brug op rijden, maar dacht hij niet na dat zijn truck, met daarin zo'n acht kuub beton, weleens te zwaar zou kunnen zijn voor de constructie.De chauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond. Het tafereel trok veel bekijks van scholieren die net uit de vlakbij gelegen school kwamen.