Auto met automatisch wisselende kenteken in beslag genomen

Bij een controle op een parkeerplaats langs de A13 in Delfgauw is een auto in beslag genomen nadat agenten een systeem aantroffen waarmee elektronisch de originele kentekenplaten kunnen worden verwisseld met valse kentekenplaten.



Op het moment van de controle reed er een 29-jarige Amsterdammer in de auto. De bestuurder was niet de eigenaar van de auto en zei ook niets van het systeem af te weten. De auto is tijdens de controle in beslag genomen en de politie doet nog onderzoek.

23-09-2019 10:22:05 supericecube

S mooi systeem

23-09-2019 10:25:08 Mamsie

Leuk speeltje.

23-09-2019 11:14:16 De Paus

S Wel een goed idee om geen verkeersboetes te krijgen. Een beetje jammer is wel dat ik er niets aan heb, want mijn Pausmobiel wordt ook met een valse kentekenplaat toch wel herkend, er zijn eigenlijk geen andere mensen die in zo'n auto rijden.

23-09-2019 12:20:38 botte bijl

nummerplaten alleen is niet genoeg. lang geleden zag ik een CSSR-kinderfilm waar naast de kentekenplaten ook nog de kleur van een Lada Niva veranderde

