Worstje wordt dieetwens op borrels gemeente

Tijdens borrels, recepties, vergaderlunches en andere bijeenkomsten van de gemeente worden er straks in eerste instantie alleen vegetarische hapjes aangeboden. Dat besloot een meerderheid van de gemeenteraad vanmiddag.



Het gaat om een idee van de Partij voor de Dieren. Alleen bezoekers die dieetwensen doorgeven kunnen een maaltijd met vlees, vis of zuivel krijgen, de rest niet.



Lees ook: Veganistisch een brug te ver, maar feestjes gemeente straks wel vegetarisch



Sociale norm

'In plaats van "zijn er ook vegetariƫrs?" wordt het "zijn er ook vleeseters?"', zegt Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren. 'De keuzevrijheid blijft geheel in stand, alleen de sociale norm wordt omgedraaid. Dit is een hele goede stap richting bewustwording.'



Niet alle partijen waren net zo enthousiast over het plan als Van Lammeren. Zo vond de VVD dat 'het eten van dierlijke producten bij door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten als buiten de sociale norm wordt bestempeld'. Daarom stelde de partij voor om niet alleen te vragen naar uitzonderingen, maar om alle deelnemers te vragen naar hun eetwensen.



Lees ook: Wethouder Ivens pleit voor 'eiwittransitie': minder vlees en zuivel



Te ver

Van Lammeren wilde in eerste instantie dat er standaard 'plantaardige consumpies' zouden worden aangeboden, maar het stadsbestuur vond dat te ver gaan omdat cateraars door die eis mogelijk afgeschrikt zouden worden. De Partij voor de Dieren-fractievoorzitter heeft 'plantaardige consumpies' in zijn voorstel daarom vervangen door 'vegetarische consumpties'.



Toch is het aangepaste voorstel volgens Van Lammeren wel 'een stap in de goede richting van de noodzakelijke eiwittransitie'.





Reacties

23-09-2019 08:39:58 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.837

OTindex: 6

Maak me echt helemaal niets uit, ik kom toch voor de drank

23-09-2019 08:42:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.641

OTindex: 4.523

'Eiwittransitie'. Heette dat vroeger niet 'ejaculatie'?

23-09-2019 08:46:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.519

OTindex: 2.097

Met die borrels kunnen ze altijd goed uitpakken op de kosten van de burgers.

En die borrels zijn alleen voor genodigden en niet voor de mensen die eraan meebetalen.



Laatste edit 23-09-2019 08:46

23-09-2019 08:50:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.939

OTindex: 32.377

@venzje :

waarschijnlijk durft niemand dat aan die 'zweverikken' van de PvdD te vertellen waarschijnlijk durft niemand dat aan die 'zweverikken' van de PvdD te vertellen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: