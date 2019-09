Koe valt op man

Een man uit Ottoland is dinsdagavond onder een koe terecht gekomen.

Het voorval vond plaats langs de Damseweg in Brandwijk. De man was samen met zijn zoon in het weiland bezig om twee koeien te verplaatsen, die de dag erop naar de slacht moesten. Toen er eentje wilde ontsnappen en over een hek probeerde te springen, ging het mis. De koe viel om en kwam bovenop de man terecht.



Een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen. De man was volgens de politie gelukkig aanspreekbaar en werd met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Reacties

22-09-2019 09:03:51 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.507

OTindex: 2.097

Het zal wel een pink of een vaars zijn geweest, want een koe zie ik nou niet zo snel over een hekje klimmen.

22-09-2019 09:22:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.340

OTindex: 22.037

@stora : Die kans is het grootst, maar vlak volwassen koeien ook niet uit.

22-09-2019 09:28:19 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.507

OTindex: 2.097

@Emmo , die maken alleen gekke sprongen als ze na een lange stalperiode weer de wei in mogen.

22-09-2019 09:29:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.281

OTindex: 72.080

arme koe, geen wonder dat ze wilde vluchten.

22-09-2019 10:13:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.281

OTindex: 72.080

Quote:

Koe valt op man ik val ook op mannen ik val ook op mannen

22-09-2019 12:06:18 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.017

OTindex: 35.625

@allone : Doe niet zo raar. Je bent toch geen koe?!?

22-09-2019 12:11:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.838

OTindex: 72.633



of ze is een koe gelijk.



(Allebei een draagtijd van 9 maanden) @Sjaak : Er is geen vrouw zo rijkof ze is een koe gelijk.(Allebei een draagtijd van 9 maanden)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: