Utrechtse poes maakt ongelofelijke reis naar Vlaardingen

UTRECHT - De Utrechtse poes Noelle heeft een ongelofelijke reis beleefd. De 15-jarige kat werd gevonden in Vlaardingen. De Utrechtse eigenares was het beestje al vijf weken kwijt en had de hoop verloren haar ooit nog terug te vinden.



Dierenopvangcentrum Vlaardingen grijpt het bijzondere nieuws aan om huisdiereneigenaren nogmaals te wijzen op het belang van een chip. "Zonder chip was deze link nooit gelegd, dus als je kat nog niet gechipt en geregistreerd is doe dat dan alsnog. Noelle bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is."



Het is voor iedereen een raadsel hoe de poes helemaal in Vlaardingen terecht is gekomen vanuit Utrecht.

21-09-2019 18:14:28 Mamsie

Het is voor iedereen een raadsel hoe de poes helemaal in Vlaardingen terecht is gekomen vanuit Utrecht.



Meegereden met iets of iemand. Meegereden met iets of iemand.

21-09-2019 19:29:17 zekerlezen

Go west, young man cat. "Het is voor iedereen een raadsel hoe de poes helemaal in Vlaardingen terecht is gekomen vanuit Utrecht."Go west, youngcat.

21-09-2019 19:31:29 zekerlezen

@Mamsie : Gewoon een taxi besteld, katten hebben personeel toch?

21-09-2019 22:29:09 botte bijl

hoe het beest daar is gekomen, die vraag hebben mensen voor mij al beantwoord. nu het waarom nog

21-09-2019 22:33:10 Grouse

Ik zou er nog niet dood gevonden willen worden. (Nog lang niet trouwens ) @botte bijl : Katten zijn nieuwsgierig. Een openstaande bestelauto kan een behoorlijke aantrekkingskracht op een kat uitoefenen. Vooral als het er lekker ruikt. Ik denk niet dat de kat van plan was naar Vlaardingen te reizen.Ik zou er nog niet dood gevonden willen worden. (Nog lang niet trouwens

21-09-2019 22:35:41 botte bijl

@Grouse :

dat is een aannemelijke verklaring dat is een aannemelijke verklaring

