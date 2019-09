Kitesurfer gewond bij crash in Andijk: vlieger door brandweer van dak gehaald

ANDIJK - Een kitesurfer is gewond geraakt bij een ongeluk op de dijk in Andijk. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tegenover NH Nieuws. De man was rond 18.00 uur op het IJsselmeer aan het kitesurfen, maar raakte op een zeker moment de controle kwijt, vloog over de Dijkweg en raakte een hek.



"Dat hek lijkt zwaar ontzet", meldt een vrouw die getuige was van de hulpverlening. De vlieger kwam daarna op een nabijgelegen villa terecht. Hulpdiensten zijn op het dak geklommen om de kite daar weg te halen.



Volgens de lezing van een collega-kiter in een forum op de website kitehigh.nl gebeurde het ongeluk 'tijdens een flinke windvlaag'. Het slachtoffer ging volgens de getuige 'op z'n rug over de stenen, vloog hoog over de tweede dijk en klapte hard op de grond'.



Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

