Weer valet parking-ellende op de luchthaven: bedrijf met noorderzon vertrokken

SCHIPHOL - Reizigers die deze week terugkwamen van hun vakantie op Schiphol zullen raar op hebben gekeken. Het valet parkingbedrijf waar zij hun auto aan hadden toevertrouwd was in geen velden of wegen te bekennen. De auto's van de vakantiegangers stonden niet klaar bij de luchthaven en het bedrijf was niet meer telefonisch te bereiken.



De politie heeft naar aanleiding van meldingen van gedupeerde klanten onderzoek gedaan bij het bedrijf. Hier vonden zij onder andere papieren en autosleutels. Begin deze zomer waarschuwde burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer al voor malafide valet parkingbedrijven.



De eigenaar van het valet parking-bedrijf heeft overigens de autosleutels en de auto’s niet meegenomen. Gedupeerde kunnen een rechtszaak tegen de eigenaar beginnen. Hun autosleutels kunnen ze ophalen bij het politiebureau.



Reacties

21-09-2019 10:10:23 Mariekez

Ze zijn met de Noorderzon vertrokken en maar goed ook, fijn dat de eigenaars hun auto's terug hebben

21-09-2019 10:55:29 Grouse

Dan maar weer gewoon op Schiphol parkeren als je zo nodig moet vliegen.

21-09-2019 11:03:02 Emmo

@Grouse : Je kunt ook met de trein gaan of met Schipholtaxi.

21-09-2019 12:54:26 allone

: klinkt verstandig. valet parkingellende? valetparkingellende? valet parking ellende? valet-parkingellende? valet-parking-ellende? @Emmo : klinkt verstandig.

21-09-2019 13:59:24 Mamsie

ellende op de luchthaven: bedrijf met noorderzon vertrokken



Toch wel na toestemming van de verkeerstoren, mag ik hopen! Toch wel na toestemming van de verkeerstoren, mag ik hopen!

21-09-2019 14:37:56 botte bijl

@Mamsie :

die is waarschijnlijk niets gevraagd die is waarschijnlijk niets gevraagd

